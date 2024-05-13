機腹驚險著陸！澳小客機起落架故障 3人空中盤旋4小時脫險
衛報報導，澳洲當地時間13日，新南威爾斯州一架小型飛機起飛後，隨即發現起落架故障，導致機輪無法順利放下，機上載有包含飛行員在內共3人，在空中盤旋將近4小時後總算成功著陸。社群影片顯示，這架飛機在機輪收起的情況下驚險降落，著實令人捏一把冷汗。
澳洲一架機型為比奇超級空中國王（Beechcraft B200 Super King Air）的小型飛機，13日上午8時30分從紐卡斯爾（Newcastle）起飛，預計前往麥格理港（Port Macquarie）；起飛不久便發現起落架故障，無法順利放下機輪。飛機在紐卡斯爾機場空中盤旋將近4小時。
當局在9時30分接獲通報，緊急出動警消和救護車等10多名人員到現場協助，並且在現場附近臨時設立行動指揮室。
當地時間中午12時20分左右，飛機在機輪收起的情況下毫髮無傷著陸，現場圍觀群眾爆出歡呼聲，機上飛行員和乘客平安脫險。
A pilot has made a successful emergency landing at Newcastle Airport after reporting a landing gear failure.— 9News Sydney (@9NewsSyd) May 13, 2024
The plane had been circling for almost four hours in an effort to burn off excess fuel and reduce the aircraft's weight. #9News
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