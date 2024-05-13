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8字元可在37秒內遭破解 專家建議密碼愈長愈安全

中央社／ 維吉尼亞州里契蒙12日綜合外電報導

根據總部位於美國維吉尼亞州的資訊科技公司Hive Systems最新評估，駭客可在短短37秒內以蠻力破解一組簡單的8字元密碼，攻克一組16字元密碼則要耗費上百年。

歐洲新聞台（Euronews）報導，Hive Systems表示，在密碼加密措施日新月異之際，不時更新密碼，使用更多字元，包含字母、數字和符號，有助於拉長駭客破解的時間。

Hive Systems公布2024年密碼破解時間表，詳列駭客破解不同組合密碼所需的時間。這份表格每年都會更新。

許多網站目前要求設定至少8字元的密碼，須含字母、數字或符號；但專家說，這項要求可能需要升級，因為更長的密碼意味著可能的排列組合更多，駭客就必須花更多時間去猜。

一組只有數字組成的簡單8字元密碼，只要花37秒就能以「蠻力」破解，即嘗試盡可能多的組合來反覆試驗。若採只含數字的16字元密碼，則需要119年才能試出正確答案。

專家們提倡採用更長的密碼，即使相對簡單也可以。一組結合數字、大小寫字母和符號的8字元密碼需要7年來破解，仍比破解一組只有數字的16字元密碼來得快。

Hive Systems分析了更可靠的密碼加密法，在今年這份表格中，破解密碼所需時間比以往來得長。

但這家公司警告，「由於運算能力將在未來數年內提升」，破解密碼所需時間增加的情況「可能不會持續太久」。

Hive Systems測試的密碼是隨機產生。

如果一組密碼曾經遭竊，或採用字典收錄的單字，或曾在不同網站上使用過，那麼破解所需時間會大幅減少。

若想知道自己的密碼有多可靠，可在「我的密碼有多安全？」（How secure is my password?）這個網站上測試，判斷是否需要變更。

雖說密碼愈長愈安全，但要管理密碼可能會是一項挑戰，因此安全儲存並加密登錄身分驗證資訊的「密碼管理員」（password manager）就成了很多人採用的解決辦法。

此外，「密碼管理員」傾向採用獨特、複雜的登錄方式，因此限制了資料遭入侵的安全風險。

就算使用不太可靠的密碼，許多網站通常也有防止駭客以蠻力破解的安全措施，例如限制密碼輸入錯誤的次數。

連上敏感資訊的入口網站往往也會利用更多安全措施來預防被駭，例如雙重驗證。

過去常見的建議是經常變更密碼，但專家們現在強調設定強大且獨特的密碼，只要未被洩露就可一直使用。一般認為這種方法比常常改密碼更有效，因為頻繁變更可能導致使用者採用強度較弱的密碼或重複採用相似密碼。

使用者 密碼 駭客

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