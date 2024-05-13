日本山手線有蛇 2700名旅客受影響
日本時間昨（12日）下午5時左右，東京山手線的乘客向澀谷站員通報車廂內有疑似蛇的生物，鑽進座椅下方暖氣設備，工作人員花兩個小時終於抓到這條20公分、日本錦蛇的幼蛇，因無乘客通報「遺失」，預計將牠野放。
JR東日本表示，接獲通報後，列車在駒込站暫停，將8號車廂的乘客疏散到其他車廂。站務人員上車檢查15分鐘，沒發現蛇的蹤影，列車繼續開到大崎站，進入車輛基地。晚間7時左右，工作人員終於抓到在座椅下的小蛇，送往警視廳品川署。
錦蛇無毒，沒有人受傷，但有2700人的行程受影響。隨新聞在深夜播出、刊出，今天早上「山手線有蛇」成為日本社群熱門關鍵字。
品川署指出，沒有接到民眾報案遺失錦蛇，加上牠沒有毒性，將會把蛇放到野外。網路上一片驚恐：「好可怕。幸好這次沒人受傷，想到萬一不慎被有毒的蛇咬傷…」、「蛇從哪來的…會不會是乘客的寵物蛇」、「是出現在山手線才會延誤，在鄉下，一條錦蛇不會大驚小怪」。
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