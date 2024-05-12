捷克貝龍陶瓷市集 200家陶器商展示繽紛陶器

中央社／ 貝龍12日專電
捷克貝龍陶瓷市集，民眾在陶器攤商前駐足許久，認真挑選。中央社
捷克貝龍陶瓷市集，民眾在陶器攤商前駐足許久，認真挑選。中央社

捷克小鎮貝龍（Beroun）週末舉行陶瓷市集，全國200家陶器商在胡斯廣場展示，吸引民眾參觀選購。

貝龍位於波希米亞中部，距首都布拉格約30公里，以傳統陶器聞名。每年最受歡迎的活動是春季、秋季陶瓷市集，來自捷克各地的200家陶器商在貝龍的胡斯廣場（Husovo náměstí）展示產品。現場有各式色彩繽紛的陶瓷、傳統工藝品、針織品，民眾也可在市集欣賞音樂表演、品嚐傳統的捷克菜與啤酒。

來自克拉德諾（Kladno）的遊客馬雷克（Marek）表示：「今天特別從20公里外的小鎮過來，希望能挑選到喜歡的陶器。我逛了一圈覺得還不夠，等等還要逛第二圈。」

貝龍陶器博物館（Beroun Museum of Ceramics）表示，貝龍製作陶瓷的歷史悠久，早在16世紀末，貝龍的能工巧匠開始製作奇特裝飾的杯子、盤子、水壺，瓷器以飾有天然白色圖案的紅陶而聞名，受到當時神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世（Rudolf II）的珍視。

貝龍陶瓷工藝經數百年流傳，每年陶瓷市集都吸引來自各地民眾，現場氣氛熱絡。

捷克 羅馬

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