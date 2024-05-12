菲律賓台灣客家聯誼會 新會長賴俊任就職

一對加拿大夫婦在25年內搬家15次，並曾2度到台灣生活，擁有豐富旅居經驗的他們認為，因為台灣擁有亞洲少見的「2大優勢」，使其成為最容易存錢的地方之一，十分適合外國人移居。

2024-05-12 19:43