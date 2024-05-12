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菲律賓台灣客家聯誼會 新會長賴俊任就職

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓台灣客家聯誼會11日舉辦新任會長暨理監事就職典禮，由賴俊任接任新會長。駐菲代表周民淦勉勵賴俊任繼續貫徹客家聯誼會創會目的，發揚客家精神。

周民淦出席就職典禮致詞表示，創會會長賴奇鑫2012年為發揮客家人認真打拚、吃苦耐勞的堅韌精神，使後代客家子孫能夠傳承祖先的美德，讓外界也能認識、了解客家傳統文化的優美與獨特，與時任菲律賓台商總會諮詢委員劉瑞明，共同籌組菲律賓台灣客家聯誼會。

周民淦指出，賴奇鑫在成立大會上說，客家聯誼會成立目的是凝聚旅菲客家子弟，聯絡會員情誼，並與其他社團互動，促進不同文化的認同與尊重；期待所有旅菲客家人共同努力傳承客家文化，發揚客家精神。

賴俊任是賴奇鑫之子。周民淦說，相信賴俊任對他父親這番勉勵的話記憶猶新，而且會繼續努力貫徹下去。

賴俊任表示，亞洲台灣客家聯合總會等友會共23人出席11日的就職典禮暨懇親餐會，包括亞洲台灣客家聯合總會總會長吳秀娥、名譽總會長張良彬、彭仲年及柬埔寨台灣客家聯誼會會長黃燕琪等人。

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