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用電量屢刷新紀錄…越南胡志明市節電度酷暑 廣告看板延後開燈

中央社／ 河內12日專電
越南胡志明市步入炎熱季節，用電量屢屢刷新紀錄，一些地區用電出現超載。企業與商家響應政府提出的節電行動，部分廣告招牌在晚間10時前關燈，並且延後半小時至1小時開燈。圖為中國遊客在越南河內乘坐人力車觀光。美聯社資料照
越南胡志明市步入炎熱季節，用電量屢屢刷新紀錄，一些地區用電出現超載。企業與商家響應政府提出的節電行動，部分廣告招牌在晚間10時前關燈，並且延後半小時至1小時開燈。圖為中國遊客在越南河內乘坐人力車觀光。美聯社資料照

越南胡志明市步入炎熱季節，用電量屢屢刷新紀錄，一些地區用電出現超載。企業與商家響應政府提出的節電行動，部分廣告招牌在晚間10時前關燈，並且延後半小時至1小時開燈。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，胡志明市4月26日用電量跨過1億300萬度大關，5月3日更高達1億400萬度，刷新歷史紀錄。配合政府要求，胡志明市電力公司動員全市攜手節電，節電運動自5月1日起至6月30日。

節電政策上路10多天後，胡志明市電力公司開始針對一些商業用戶進行了解。胡志明市一家大型咖啡店的主管白金姮（Bach Kim Hang）表示，店裡已減少不必要的電器設備，並規劃一些開放空間讓民眾吹自然風。

白金姮說，就咖啡店來說，最耗電的部分就是開冷氣，現在會等到客人多的時候才開，而且只有在剛開冷氣的時候會把溫度調低一點，一旦室內降溫後就會調整並維持在攝氏25度。

她觀察，很多客人都有節電的意識，店內也會送上一些免費的茶點作為回饋，這樣一來賓主盡歡。咖啡店自開業以來，響應各種節電活動已經4、5年了，成效很好，最多可以省下大概3成電費。

嘉定電力公司負責管理在胡志明市要道上放置廣告看板的10家企業。公司營業部副主任黎俊英（Le TuanAnh）表示，已在轄區進行宣傳，各企業都配合在晚間10時前關燈，並將開燈時間延後1小時。

在胡志明市擁有超過60個大型廣告看板的金銀公司南部營業經理阮黎文（Nguyen Le Van）說，公司嚴肅地執行節電政策，所有看板會在晚間10時前關燈；以前晚間6時就開燈，現在會晚半小時才開。

節電 胡志明市 越南

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