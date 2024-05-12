快訊

高虹安街頭民調曝光！民眾評價兩極 最滿意婦女政策但不滿這事

安謀計劃明年推出AI晶片 軟銀大願景下機器人和發電也想通吃

中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

動物學家珍古德訪布拉格 與台灣穿山甲寶寶「小松果」互動

中央社／ 布拉格12日專電
人類學家珍古德（圖）11日造訪布拉格動物園，並為一個月前出生的雌性猩猩寶寶取名為「蓋亞」（Gaia）。路透資料照
人類學家珍古德（圖）11日造訪布拉格動物園，並為一個月前出生的雌性猩猩寶寶取名為「蓋亞」（Gaia）。路透資料照

世界著名的靈長類動物學家珍古德昨天拜訪布拉格動物園，除了為剛出生的猩猩寶寶取名為「蓋亞」，也與台灣穿山甲寶寶小松果（Šiška）互動，直呼「從未像在布拉格動物園這樣，與穿山甲如此靠近。」

布拉格動物園表示，花數十年研究黑猩猩的人類學家珍古德（Jane Goodall）11日造訪布拉格動物園（Prague Zoo），並為一個月前出生的雌性猩猩寶寶取名為「蓋亞」（Gaia）。

珍古德表示，取名為蓋亞有兩個原因。第一，蓋亞是希臘大地女神，也是地球本身，猩猩和人類都是星球上生命的一部分。第二，有一隻生活在貢貝（Gombe）的年輕黑猩猩名叫蓋亞，他是我在坦尚尼亞研究的第一個黑猩猩家族中的最後一隻。現在她在布拉格有了同名者。

除此之外，珍古德帶來她的新童書「穿山甲」（Pangolina）進行簽書活動，以及與台灣穿山甲寶寶「小松果」互動。珍古德說：「從未像現在在布拉格動物園這樣，與穿山甲如此靠近。」

小松果的父母來自台灣，台北市立動物園2022年4月借殖捷克首都布拉格的一對穿山甲，這對名為果寶（雄）及潤喉糖（雌）的穿山甲，於2023年2月產下小穿山甲小松果，它是在歐洲誕生的第一隻穿山甲。

目前小松果已滿一歲，平日喜歡吃由蜜蜂幼蟲製成的特殊營養物，並喜歡攀爬樹枝。

布拉格動物園園長波貝克（Miroslav Bobek）在新聞稿中表示：「小松果一歲了，自從她出生以來，不僅成為歐洲第一隻成功繁殖的小穿山甲，這本身就是一項偉大的成就；加上大眾對小松果的興趣，她成為野生穿山甲的「大使」，有助提高人們對動物界面臨的偷獵、非法貿易威脅的意識。」

對於珍古德此次的拜訪，波貝克說：「她（珍古德）在百忙之中抽空參觀布拉格動物園，見到了穿山甲，甚至為一隻小猩猩命名，這對我們來說是非凡的榮譽，也是對我們最好的認可。」

動物園 珍古德 穿山甲 黑猩猩

延伸閱讀

北市動物園雙峰駱駝「煙雨」食慾活動力低 園方：腎功能嚴重受損

穿山甲現蹤台南關廟區幹道 疑遭攻擊威脅

反對特斯拉德國廠擴建 800名抗議者試圖闖入爆衝突…警證實數人被捕

布拉格地鐵慶祝營運50週年 開放搭乘舊式列車

相關新聞

有錢才讀得起書？日本私大校長提國立大學學費漲至31萬 掀議官方出面滅火

日本知名私立大學校長伊藤公平，日前語出驚人提議調漲國公立大學學費到150萬日圓，是目前的約3倍水準，引發學生及家長等反彈...

動物學家珍古德訪布拉格 與台灣穿山甲寶寶「小松果」互動

世界著名的靈長類動物學家珍古德昨天拜訪布拉格動物園，除了為剛出生的猩猩寶寶取名為「蓋亞」，也與台灣穿山甲寶寶小松果（Ši...

富士五湖自駕事故暴增 警方、業者急向訪日外國客宣導

日本警方統計，外國觀光客在富士五湖地區發生自駕事故的件數暴增，2023年全年共發生417起事故，是2022年約9倍之多，...

第29度登頂聖母峰！尼泊爾雪巴人刷新自己保持的世界紀錄

尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第29次成功登頂世界最高峰聖母峰（Mount Everes...

旅韓觀光客有福了！首爾將推「氣候同行卡」短期券 一票玩透透

首爾市今年推出第一張整合地鐵、公車及共享單車等大眾交通的月票「氣候同行卡」，今天宣布7月將開始販售針對觀光客的短期版票券...

地球磁爆極光大爆發 英國在住家後花園肉眼就能看見

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）10日表示，地球正經歷自2003年以來的首場「地球磁爆」，因太陽表面活躍區在8日發生X...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。