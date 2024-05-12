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加國夫妻讚台灣「超好存錢」！旅台1.5年還清百萬債務 曝2優勢亞洲罕見

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣是亞洲少數同時滿足「生活成本低」和「薪資相對較高」2大重要移居條件的地方之一。 情境示意圖／Ingimage
台灣是亞洲少數同時滿足「生活成本低」和「薪資相對較高」2大重要移居條件的地方之一。 情境示意圖／Ingimage

一對加拿大夫婦在25年內搬家15次，並曾2度到台灣生活，擁有豐富旅居經驗的他們認為，因為台灣擁有亞洲少見的「2大優勢」，使其成為最容易存錢的地方之一，十分適合外國人移居。

根據外媒「商業內幕（Business Insider）」報導，加拿大夫妻克雷格（Craig Schmidt）和貝琪（Becky Martin），由於生活成本、經濟壓力等因素，在過去25年內頻繁搬家15次，並分別於2000年代初期及2009年旅居台灣，2人藉由擔任英文老師，成功還清上百萬債務

2000年代初期，45歲的貝琪原先在加拿大從事兒少相關工作，克雷格則是一名平面設計師，他們背負龐大的學生貸款債務，儘管工時很長卻存不了錢，便在朋友建議下一起搬到台灣擔任英文老師，隨後2人在短短1年內就還清了4萬加幣（約新台幣94.8萬元）的債款。

這對加拿大夫妻在台灣待了2年後，基於未來職涯與家庭考量，決定搬回加拿大生活。貝琪表示，在返回家鄉的頭幾年，夫妻2人在工作中皆有出色表現，不僅買了自己的房子，還生下一名孩子，家庭生活十分幸福。

然而，加拿大生活成本過於高昂，導致克雷格與貝琪的財務狀況再次陷入緊張，於是2009年夫妻倆重新前往台灣工作，順利在1年半內還清了4.5萬加幣的債務（約新台幣106.7萬元），並以每月不到1400加幣（約新台幣3.3萬元）的價格住在一套風景優美的公寓裡，他們這一待便在台灣生活了7年，直到父母年紀漸長，加上身邊親友接連辭世，2人才決定「永久地」搬回加拿大定居。

貝琪根據自身經驗分享，以財務角度來說，台灣是亞洲少數同時滿足「生活成本低」和「薪資相對較高」2大重要移居條件的地方之一。她進一步說明，日本、南韓、新加坡和大陸的大城市都是居住成本非常昂貴的地方，「你領有高薪的同時，需付出的代價也非常可觀」，而像菲律賓、泰國、越南、馬來西亞和印度等國，雖然生活成本低廉，但相對薪資也不高，因此並不適合想存錢的人移居。

不過，貝琪和克雷格也提到，語言障礙是生活在台灣的主要缺點之一，「中文是台灣的通用語言，但是非常難學」。

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