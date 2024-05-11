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英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐！30張動物照超級萌

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網

英國舉辦「2024搞笑寵物攝影獎」（Comedy Pet Photo Awards 2024）趣味競賽，主辦單位近日公布30張入圍決賽的佳作，每一張都捕捉到動物們表情生動或動作浮誇的有趣瞬間。

這場比賽由2位專業攝影師希克斯（Paul Joynson-Hicks）和蘇拉姆（Tom Sullam）共同發起，希望透過該平台讓人們感受到寵物們為生活帶來的歡樂，同時呼籲社會關注動物的權益。

主辦單位10日公布的30張入圍作品中，有看似在空中飛舞的小狗、一臉懵地舉手好似準備發問的小貓、打哈欠的驢子、咬著花的烏龜、用手遮太陽的倉鼠還有無頭馬等，搞笑姿勢令人會心一笑，評審團將決定獲獎照片，冠軍作品將於6月6日公布。

入圍作品連結：https://www.comedypetphoto.com/gallery/finalists/2024_finalists.php

英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。取自官網

寵物 英國

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