分手後怒捅她幾十刀！大叔戀上25歲陪酒女 家屬曝：被騙3000萬「以為會結婚」

不少男人視愛車如老婆，而日前東京就有一名51歲的男子為結婚賣掉愛車，最後卻被分手而動殺機，狂砍數十刀殺死女友，引起網民熱議。

據日媒ANN報導指，5月8日凌晨3時東京新宿區的一處高層公寓發生一宗持刀殺人案，一名25歲的無業女子平沢俊乃腹部及頸部等多處被刺數十刀重傷。受害人於送院期間死亡，51歲疑犯和久井學於現場被捕。

據指兩人於4年前在死者平沢經營的飲食店相識並交往，但短短一年便分手。在2021年12月，疑犯和久井因騷擾店舖客人及跟蹤平沢而被警察口頭警告。2022年5月再因涉嫌違反跟蹤行為管理法的罪名被逮捕。單看這些資訊或許會覺得是和久井陰魂不散，不願接受分手，但實情並非這麼簡單。

和久井被捕後，他的父親接受傳媒訪問，講到兒子數年前曾對他表示在秋天就會與平沢結婚，為此更將自己的愛車及電單車出售，並將錢全部給了平沢。「她好像是陪酒店的女子。兒子為了與她結婚賣車、借錢，總共給了她2千至3千萬日圓（大約新台幣400至630萬）」。

從和久井的房間可以看出，他是愛車之人，展示櫃中放滿幾十架車及電單車的模型。當中一架是正是他坐了20年9個月的愛車本田NSX的模型。NSX於1990年開賣現在已經停產，中古車價格逾1千萬日圓（大約新台幣210萬）。但因為平沢對他說「如果想結婚就把車賣了吧」，和久井就在2021年11月及12月分別將陪伴自己16年的本田NR電單車及20年的NSX跑車賣出，並將賣車的錢全部給了平沢。誰知，平沢不久後便向他提出分手。

在5月7日晚上，和久井就埋伏在平沢的居所附近，趁平沢到便利店購物回家的路上襲擊她，持刀狂刺她的背部、腹部及頸部數十次。有目擊者表示聽到平沢多次大呼「救命！」，便報警求助，但最終她還是不幸死亡。和久井被捕後表示自己付出了逾1千萬，想要平沢還錢，而用刀刺她是想要令她身上滿佈傷痕。

案件引起網友熱議，當中有不少人認為和久井自己愛上一名20歲的陪酒女，輕易相信平沢會與自己結婚是他愚蠢、沒有資格埋怨對方。但亦有網友認為平沢也有部分責任，指20多歲的「無業人士」可以住上高層公寓並不簡單，相信可能除了和久井之外還有其他男性被騙。而且和久井為了她願意將愛車出售，明顯已經付上真心。雖然她是以此為職業的女生，也不應欺騙別人的感情。

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文章授權轉載自《香港01》