被偷了3年才發現！日本青森蘋果倉庫遭員工偷竊6萬箱 總損失逾4600萬

日本青森發生一起儲藏蘋果的倉庫遭竊事件，該倉庫3年間共被偷280次、損失高達2億2400萬日圓（約新台幣4666萬元）。管理倉庫的農協組織「JAつがる弘前」會長天内正博7日表示，會向涉事的5名前員工提起訴訟、要求賠償。並且，協會全體26名員工將會自主繳回3個月薪水中的30%以示負責。

根據日媒《青森テレビ》報導，青森縣弘前市的農協組織「JAつがる弘前」於去年6月發現，其儲藏蘋果的倉庫於2020年2月至2023年6月9日這3年間，共被竊280次，損失6萬多箱10公斤裝的蘋果，總價值高達2億2400萬日圓。

協會於本月7日針對此事召開會議，由第三方委員會說明調查結果。原本協會依據事件判決推估，損失金額可能超過1億4千萬日圓（約新台幣2917萬元），不過最後透過委員會的調查，這起竊盜事件的財產損失高達2億2466萬日圓（約新台幣4685萬元）。

協會會長天内正博表示，協會也對損失金額之龐大感到震驚，今後將會不斷努力以挽回農民的信賴。

協會表示，最快將會於5月中開始，賠償受害農民的損失，並對涉事的5名前員工提起民事訴訟，盼能索回所有財務損失。而為負起責任，全協會26名員工決定自主繳回5月至7月的3成薪資所得。