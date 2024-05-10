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布拉格地鐵慶祝營運50週年 開放搭乘舊式列車

中央社／ 9日布拉格專電

布拉格公共交通公司（the Prague Transit Company）為了慶祝營運50週年，特別開放讓民眾搭乘1974年布拉格地鐵首度開通的舊式列車，踏上具歷史意義的「生日之旅」。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，布拉格第一列地鐵列車在1974年5月9日的9時19分開通，當時列車承載共產黨高層與記者，從紅線（C 線）的卡切羅夫（Kačerov）開往弗洛倫茨（Florenc），布拉格因此成為世界上第44座擁有地下鐵路的城市。

50年後，布拉格地鐵拓展成3條線路（A、B和C線），總計設有61個地鐵站，全長65.2公里。如今，地鐵已成為布拉格人不可或缺的交通工具，據統計每天約有100萬人搭乘地鐵。

為了慶祝成立50週年，布拉格公共交通公司讓民眾有機會搭上歷史悠久的列車，踏上具象徵意義的「生日之旅」。今日（9日）9時19分，民眾可在與當年相同的地鐵路線搭乘舊式列車；除此之外，地鐵公司也在8日上午9點到下午4點，開放民眾在C線搭乘其他具年代感的列車。

對布拉格地鐵歷史感興趣的民眾，還能在地鐵中玩遊戲。布拉格的斯崔索維采站（Střešovice）公共交通博物館館長馬利克（Petr Malík）表示，民眾可以下載應用程式，這款遊戲將帶他們遊覽布拉格61個地鐵站，玩家能從中獲得有趣地鐵資訊包含其建造時間、深度與命名來由。玩家每次需回答一個問題，答對15次將獲得一份證書和小禮物。

在接下來數月，民眾還能參觀布拉格地鐵歷史的巡迴展覽。展覽描繪布拉格地鐵從最初設計，到現今的發展歷程，也提到未來將有無人駕駛列車。布拉格市議會已批准購買69輛無人駕駛列車，預計將於2029年開始營運。

展覽也指出，布拉格市政府正在建設地鐵D線，全長10.6公里，共有10個停靠站，將從A線的和平廣場站（Náměstí Míru）經C線潘克拉茨站（Pankrác），延伸到布拉格南部的皮斯尼采站（Písnice）。（編輯：陳慧萍）1130509

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