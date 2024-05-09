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越南第1季就熱爆 冷氣風扇業績增5成

中央社／ 河內9日專電
越南今年熱得早，冷氣、電扇自第1季就開始熱銷，有統計顯示，各電商平台當季營收成長超過50%，在全國共賣出近4億部冷氣與電扇。圖／美聯社資料照
越南今年熱得早，冷氣、電扇自第1季就開始熱銷，有統計顯示，各電商平台當季營收成長超過50%，在全國共賣出近4億部冷氣與電扇。圖／美聯社資料照

越南今年熱得早，冷氣、電扇自第1季就開始熱銷，有統計顯示，各電商平台當季營收成長超過50%，在全國共賣出近4億部冷氣與電扇。隨著氣溫愈來愈熱，業績有望再創高峰。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南北部和南部一些地區近期炎熱難耐，動輒出現攝氏41度高溫，帶動冷氣和電扇等降溫設備線上、線下的銷量都呈現爆炸式成長。

根據報導，越南電子產品零售巨頭移動世界（MWG）今年第一季營收年增16%。SSI證券公司分析，業績高於預期的原因之一是冷氣機賣得很好，在天氣持續炎熱的情況下，銷量成長了50%。

至於線上銷售方面，根據電商資料平台Metric統計，Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Tiktok Shop等5個電商平台共計6600多家店在第一季賣出超過3.8億部冷氣機和電扇、營收年增54%。

Metric表示，根據以往經驗，電扇、冷氣機等夏季家電通常要到第二季才會開始熱賣，但越南今年許多熱浪提前在第一季出現，到了3月下旬和4月初，銷售量就已經大幅成長。

報導指出，業績最好的前10家網路商店，每季銷售額可達20億至30億越南盾（新台幣約256萬至384萬元），一些較大型的網路商店，甚至可賣到100億以上，胡志明市有一家線上商店，今年第一季銷售額達232億越南盾。

今年4月下旬，越南高溫飆升至攝氏41度，移動世界執行長段文曉恩（Doan Van Hieu Em） 表示，旗下「綠色家電」（Dien May Xanh）連鎖店在4月26日至28日短短3天供應逾4萬部冷氣機組和近2萬5000台冷氣風扇。

儘管胡志明市5月初降雨有助擺脫高溫，但冷氣、電扇預計仍會持續熱銷。根據越南國家水文氣象預報中心預測，放眼全國，5月平均氣溫將比以往高出攝氏1至2度，6月則高出攝氏0.5到1.5度。

預計5到7月，越南北部、中部和西原地區將持續出現高溫天氣。各地區熱浪將高於多年平均水準。其中，北部三角洲將有6到8波熱浪，清化省（ThanhHoa）到承天順化省（Thua Thien Hue）將有7至9波熱浪。

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