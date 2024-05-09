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曾威風八面！39歲黑道幹部偷寶可夢卡片被逮 日媒分析黑道勢力式微原因

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
日本一名極道份子，在上月因偷竊寶可夢卡片被捕。 網路圖片
日本一名極道份子，在上月因偷竊寶可夢卡片被捕。 網路圖片

在上周，東京都警察逮捕了一名日本第二大黑幫住吉會瀧野川堂的幹部，因他涉嫌偷竊，而標的物是...寶可夢卡片，與傳統上對黑道的印象有明顯出入。

Business Insider報導，黑道份子在媒體上的形象令人生畏，全身刺青、放高利貸、敲詐、和暴力犯罪，都有他們的份。不過，根據SoraNews24報導，現年39歲的黑道幹部齊藤惠太（音譯），因2022年12月侵入辦公室，在上月底被捕，共有價值25.2萬日圓（1621美元）的物品被竊，其中包括25張寶可夢卡片。

SoraNews24指出，寶可夢卡片的竊案愈來愈常見，原因是重量輕、容易變現、且難以追蹤。根據法國世界報報導，日本黑道幹部因小案件被抓令人吃驚，因為他們通常犯下更嚴重的罪行。

近年來日本黑道已從暴力犯罪轉向白領犯罪。根據DW報導，日本極道份子的人數在過去數十年也穩定下滑，原因包括當局推動嚴格的反暴力團法規，打擊與黑道有關連的企業，並切斷黑道與金融服務的聯繫，減少加入黑幫的誘因。

新冠疫情更使日本黑幫進一步式微，因黃、賭、毒的需求隨之降低，衝擊黑幫財源。日本極道專家鈴木智彥2020年向英國衛報表示，對日本年輕人來說，加入黑幫的吸引力愈來愈低，「他們必須犧牲很多才能成為幫派份子，但回報卻日益減少」。

如今日本黑道的平均年齡已達50歲以上、愈來愈多成員年齡已70多歲。

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