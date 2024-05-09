哥吉拉幫你守財！官方推出70周年紀念長夾 還原本尊表皮觸感

日本最具代表性的大螢幕怪獸「哥吉拉」紅遍世界，日前電影還奪得奧斯卡最佳視覺效果獎，在全球擄獲眾多粉絲。今年哥吉拉迎來70周年，日本廠商便以「哥吉拉的皮膚」為靈感，設計出一款特色十足的長皮夾，打造為哥吉拉迷必備的隨身小物。

根據日本媒體「J-CASTトレッド」報導，位於東京都荒川區，販售許多角色周邊商品的「Imperial Enterprises Inc.（インペリアル・エンタープライズ）」，5月1日起在官方直營的線上商店，開放預約以「哥吉拉」為主題設計的「哥吉拉70周年官方紀念長皮夾」。

此皮夾由原型師茨木彰設計，包括哥吉拉在內，他是設計過多款怪獸商品的行家。根據哥吉拉的造型資料，這回是先製作出了原型，再選用高級牛皮，進行精密而立體的壓花處理。

皮夾表面依據哥吉拉的胸部設計，背面則以下半身皮膚為靈感，拉鍊把手則是哥吉拉的背鰭，摸起來彷彿就像是觸摸到真正的哥吉拉皮夾一般。皮夾內配有19個凹槽，內部採用具有耐久性的尼龍布料。盒裝封面則為「哥吉拉」1954年首次上映的電影海報。

本商品含稅總價為日幣32,780圓（約合新台幣6,828元），預計在五月下旬出貨，值得哥吉拉迷收藏。