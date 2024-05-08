父女對簿公堂爭產！不孝女強占文盲父「上億房產」 9旬富商鬧上法院
新加坡一名90歲富商購買4套商業房地產，但因不識字且只會說福建話，便請小女兒協助申請銀行貸款，沒想到小女兒竟偷偷聯名登記，預謀在富商離世後繼承房產，富商發現後氣到將小女兒一狀告上法院。
根據外媒「中國報」報導，新加坡一名90歲富商林金敦育有6名子女，其中54歲小女兒林慧芬長期擔任父親的私人助理，也是唯一在父親底下工作的子女。由於林金敦年事已高且本身為文盲，購買房產相關法律文件、申請銀行貸款等事項全交由林慧芬協助處理，沒想到林慧芬卻「窩裡反」，私自將自己列為房產共同持有人，林金敦直到準備賣掉房產時才意外得知此事。
據了解，林金敦在2004年至2018年間購買4套商業房地產，價格分別是新幣105萬元（約新台幣2508萬元）、125萬元（約新台幣2986萬元）、400萬元（約新台幣9556萬元）和530萬元（約新台幣1.26億元），共花了1160萬元（約新台幣2.7億元），就在他因投資需求準備賣出時，林慧芬堅稱她也擁有房地產並拒絕讓父親把它們賣掉。
林金敦多年來不時買房地產給子女，林慧芬也曾在父親的資助下，以她個人名義購入5套房地產。因此，深感背叛的林金敦無法諒解小女兒的行徑，一氣之下便與林慧芬對簿公堂。
法官朱漢德指出，當初購買房地產的金額由林金敦全額支付，並無證據顯示林慧芬曾把錢存進付款用的銀行戶頭，若4套房產為林金敦贈與，那他理應會讓林慧芬成為唯一持有人，但他沒有這麼做，「林金敦所給予的證詞很清楚，不似林慧芬供證時閃爍其詞」，因此判林金敦勝訴。
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