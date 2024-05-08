快訊

中職／勝騎士賞兄弟12K 猛獅平最速20勝紀錄卻添傷兵

出門注意了！東北風挾境外汙染物襲台 北市晚間示警空品不健康

沈建宏撇嫖妓後突暴走 反控前女友「一堆砲友再約」：惡人先告狀

父女對簿公堂爭產！不孝女強占文盲父「上億房產」 9旬富商鬧上法院

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡一名90歲富商購買4套商業房地產，並請小女兒協助申請銀行貸款，沒想到卻遭對方背叛，一氣之下將小女兒告上法院。 情境示意圖。圖／Ingimage
新加坡一名90歲富商購買4套商業房地產，並請小女兒協助申請銀行貸款，沒想到卻遭對方背叛，一氣之下將小女兒告上法院。 情境示意圖。圖／Ingimage

新加坡一名90歲富商購買4套商業房地產，但因不識字且只會說福建話，便請小女兒協助申請銀行貸款，沒想到小女兒竟偷偷聯名登記，預謀在富商離世後繼承房產，富商發現後氣到將小女兒一狀告上法院。

根據外媒「中國報」報導，新加坡一名90歲富商林金敦育有6名子女，其中54歲小女兒林慧芬長期擔任父親的私人助理，也是唯一在父親底下工作的子女。由於林金敦年事已高且本身為文盲，購買房產相關法律文件、申請銀行貸款等事項全交由林慧芬協助處理，沒想到林慧芬卻「窩裡反」，私自將自己列為房產共同持有人，林金敦直到準備賣掉房產時才意外得知此事。

據了解，林金敦在2004年至2018年間購買4套商業房地產，價格分別是新幣105萬元（約新台幣2508萬元）、125萬元（約新台幣2986萬元）、400萬元（約新台幣9556萬元）和530萬元（約新台幣1.26億元），共花了1160萬元（約新台幣2.7億元），就在他因投資需求準備賣出時，林慧芬堅稱她也擁有房地產並拒絕讓父親把它們賣掉。

林金敦多年來不時買房地產給子女，林慧芬也曾在父親的資助下，以她個人名義購入5套房地產。因此，深感背叛的林金敦無法諒解小女兒的行徑，一氣之下便與林慧芬對簿公堂。

法官朱漢德指出，當初購買房地產的金額由林金敦全額支付，並無證據顯示林慧芬曾把錢存進付款用的銀行戶頭，若4套房產為林金敦贈與，那他理應會讓林慧芬成為唯一持有人，但他沒有這麼做，「林金敦所給予的證詞很清楚，不似林慧芬供證時閃爍其詞」，因此判林金敦勝訴。

子女 房地產 新加坡 財產 遺產

延伸閱讀

金槍不倒的秘密？7旬翁「挺立17年」凍未條 醫師見尺寸驚曝原因

相關新聞

大陸vs.台灣去哪留學好？南韓生被爸媽勸來台為1事猶豫 韓網友點破關鍵

若要規劃去海外留學做交換，民眾總會先仔細評估當地的文化風俗、生活習慣和使用語言等，也會思量對自己的生涯發展是否有益處。一名南韓網友表示，他正在學習中文，打算明年2月出國留學做交換，現階段考慮...

父女對簿公堂爭產！不孝女強占文盲父「上億房產」 9旬富商鬧上法院

新加坡一名90歲富商購買4套商業房地產，但因不識字且只會說福建話，便請小女兒協助申請銀行貸款，沒想到小女兒竟偷偷聯名登記，預謀在富商離世後繼承房產，富商發現後氣到將小女兒一狀告上法院。

母堅持生下身障童…6年後因尪「1句話」悲痛扔進河 男童命喪鱷魚嘴中

印度媒體報導，一位母親竟將6歲的身心障礙兒子扔進一條鱷魚出沒的河流，這名男童據報已遭鱷魚咬死。

泰國巴士失控自撞路樹！31歲司機罹難慘死 車上陸客已致1死33傷

泰國南邦府騰縣5月8日凌晨，一輛旅遊大巴車從清邁開往曼谷，突然失控撞上樹木，車頭嚴重損毀，多名遊客受傷，司機死亡，車上載...

3大包雜物被棄冰島機場！當地人整理驚見「3面台灣國旗」 網轟：丟臉丟大了

位於北歐的冰島擁有冰川、峽谷等自然景觀，還能觀測到北極光，每年都吸引許多旅客探訪。不過近日有民眾發現冰島一座當地機場外面被亂丟雜物，雜物中不僅有一捲衛生紙、一堆瓶瓶罐罐，甚至還有3面中...

韓第一夫人收名牌包醜聞 檢方徹查 尹錫悅6字為妻辯護

南韓檢察總長李元錫7日就「第一夫人」金建希收受名牌包事件表示，首爾中央地方檢察廳會依據證據和法律，對此事進行迅速且嚴格的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。