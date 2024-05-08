波音星際飛機火箭須維修 首次載人飛行延至5/17

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，由於工程師認為須更換故障的火箭閥門以執行高風險任務，航太公司波音的「星際飛機」前往國際太空站的首次載人飛行延到本月17日。

這項測試已延誤多年，而現在對波音（Boeing）來說，正是充滿挑戰的時刻，因為有關安全問題的危機正打擊這家美國百年航太巨擘的商用航空部門。

當昨晚傳來「終止」的呼叫時，太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）正坐在座位上等待升空。

地面小組聽到調節「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭液態氧壓力的閥門發出嗡嗡聲。這具火箭是用來將「星際飛機」（Starliner）推入軌道。

波音和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資的「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）起初表示，發射至少須延到本月10日。

但進一步分析顯示，閥門磨損過度，需要更換，因此火箭將被運回機庫維修。

NASA在部落格發文說：「NASA的波音載人飛行測試目標發射時間，目前訂在最快美國東部時間5月17日星期五下午6時16分。」

文章補充道，魏勒摩爾和威廉斯將繼續在NASA甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的太空人宿舍接受隔離。

NASA期盼「星際飛機」發射成功，因為NASA希望有第2款商用飛行載具能將太空人送到國際太空站。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）靠「飛龍號」（Dragon）太空船達成這項功績，終結太空梭計畫結束後對俄羅斯火箭近10年的依賴。