居酒屋貼公告「只能說日文」惹議 店長：外國客久坐消費低

疫情趨緩加上日幣貶值，讓許多外國觀光客紛紛湧入日本。然而不是所有的日本業者，都歡迎觀光客的到來。一間日本居酒屋「Kadoya（かどや）」，就在店內張貼「Japanese language only」的告示，疑似拒絕外國顧客的行為，引發一陣討論。

根據日本媒體「マネーポストWEB」報導，這間店的店長在上個月20日，就曾公開抱怨有一對白人情侶入店後，店長立刻告知他們這裡只能用日文溝通。雖然白人情侶問了「no english menu?」，但店長依然用日文回答「沒有」。他認為自己如果去英國，也會想辦法用英文溝通，因此如果外國人要來他的店，也得使用日文，不然就帶翻譯一起來。

這番言論引起了正反兩極的意見，有些人認為「這樣做也沒什麼錯」、「日本去國外都要學刀叉禮儀，但沒看過幾個外國人來日本學筷子用法的」、「這本來就是互相的權力」、「這種店通常都比會提供英文的好吃」。但也有人認為「應該可以更寬容一點」、「用手機翻譯app也不行嗎」、「你說去英國就會說英文，那其他國家咧？西班牙跟印度語你也會說嗎？」

昨日は白人のカップルが入店してきたから「日本語が分からないと対応できない」と伝えたらポカンとして「no english menu?」と英語で聞いてきたから「ない」と日本語で答えてやった。ここは日本だ。俺も英語の国に行ったら英語を喋る。日本では日本語を喋る努力をしろ。無理なら通訳を連れて来い。 — 黒かどや (@kadoya1) April 19, 2024

店長指稱，他自己其實因為留學和廚師工作，在歐美生活過三年，有一定程度的英語能力，並非外界揣測的不會英文。但是無論是人還是翻譯軟體，都很難解釋一些料理眉角，像是「韭菜炒蛋」或「燉煮河豚」等等。他不是完全拒絕外國客人，而是希望來的人要搞得懂狀況。

另外他也提到，2004年剛開店時，本來還有接待外國人，但他發現有很多外國遊客，餐點消費只有日本客人的一半到三成左右，而且在店內滯留的時間也比較久。由於店面走薄利多銷路線，因此無法承受這樣的消費模式，才會漸漸拒絕不懂日文的外國觀光客。