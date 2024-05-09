居酒屋貼公告「只能說日文」惹議 店長：外國客久坐消費低
疫情趨緩加上日幣貶值，讓許多外國觀光客紛紛湧入日本。然而不是所有的日本業者，都歡迎觀光客的到來。一間日本居酒屋「Kadoya（かどや）」，就在店內張貼「Japanese language only」的告示，疑似拒絕外國顧客的行為，引發一陣討論。
根據日本媒體「マネーポストWEB」報導，這間店的店長在上個月20日，就曾公開抱怨有一對白人情侶入店後，店長立刻告知他們這裡只能用日文溝通。雖然白人情侶問了「no english menu?」，但店長依然用日文回答「沒有」。他認為自己如果去英國，也會想辦法用英文溝通，因此如果外國人要來他的店，也得使用日文，不然就帶翻譯一起來。
這番言論引起了正反兩極的意見，有些人認為「這樣做也沒什麼錯」、「日本去國外都要學刀叉禮儀，但沒看過幾個外國人來日本學筷子用法的」、「這本來就是互相的權力」、「這種店通常都比會提供英文的好吃」。但也有人認為「應該可以更寬容一點」、「用手機翻譯app也不行嗎」、「你說去英國就會說英文，那其他國家咧？西班牙跟印度語你也會說嗎？」
昨日は白人のカップルが入店してきたから「日本語が分からないと対応できない」と伝えたらポカンとして「no english menu?」と英語で聞いてきたから「ない」と日本語で答えてやった。ここは日本だ。俺も英語の国に行ったら英語を喋る。日本では日本語を喋る努力をしろ。無理なら通訳を連れて来い。— 黒かどや (@kadoya1) April 19, 2024
店長指稱，他自己其實因為留學和廚師工作，在歐美生活過三年，有一定程度的英語能力，並非外界揣測的不會英文。但是無論是人還是翻譯軟體，都很難解釋一些料理眉角，像是「韭菜炒蛋」或「燉煮河豚」等等。他不是完全拒絕外國客人，而是希望來的人要搞得懂狀況。
另外他也提到，2004年剛開店時，本來還有接待外國人，但他發現有很多外國遊客，餐點消費只有日本客人的一半到三成左右，而且在店內滯留的時間也比較久。由於店面走薄利多銷路線，因此無法承受這樣的消費模式，才會漸漸拒絕不懂日文的外國觀光客。
この前の取材が記事になってた。外国人観光客という際どい問題だからかなり優しい表現になっているけど、一般の人が読むにはこれくらいの表現のほうが読み易くていいのだろうな。— 黒かどや (@kadoya1) May 8, 2024
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「日本では日本語を喋る努力をしろ」と投稿｜マネーポストWEB https://t.co/pWEcIzf1Fg
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