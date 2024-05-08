冰島機場被亂放行李！當地人崩潰整理驚見「3面台灣國旗」 網轟：丟臉丟大了

位於北歐的冰島擁有冰川、峽谷等自然景觀，還能觀測到北極光，每年都吸引許多旅客探訪。不過近日有民眾發現冰島一座當地機場外面被亂丟雜物，雜物中不僅有一捲衛生紙、一堆瓶瓶罐罐，甚至還有3面中華民國國旗，令人不免猜測是台灣人所棄置的。相關消息在社群掀起討論，許多台灣人紛紛留言痛批，「真的很丟臉」、「冰島機場沒垃圾桶？亂丟真的很母湯」。

有女網友在臉書社團「冰島旅遊」發文表示，有冰島民眾在機場外面發現3大袋疑似被亂丟的行李，從照片來看，行李內有各種瓶瓶罐罐，像番茄醬、醬油罐等，還有一捲衛生紙、一包印有繁體字包裝的米粉，甚至還有兩面寫著「冰島壯遊」的旗幟、三面中華民國國旗，令人不禁猜測是台灣旅客到冰島自駕旅遊時，因為不想將一些雜物帶回台灣，因此乾脆藏在機場外面。

該名女網友不禁直呼丟臉，大家到其他國家觀光要有公德心，如果換個立場想，有其他外國觀光客結束行程要離開台灣，也一樣在機場亂丟私人物品，台灣人自己會作何感想，「我看了會氣死」。

有女網友揭露在冰島機場外面發現3大包被棄置的行李，行李內還有3面台灣國旗。圖／擷自臉書社團「冰島旅遊」

貼文曝光後被轉貼到Threads掀起討論，許多網友紛紛留言，「冰島機場沒垃圾桶嗎？亂丟真的母湯」、「真是丟臉丟大了」、「冰島人真的很和善，但是超討厭垃圾，不要把和善的島民逼瘋好嗎？」、「還壯遊？丟臉死了，把垃圾留給別人收拾，無恥遊」。

不過女網友發布貼文後，一名男網友出面留言這是他們嚮導的私人物品，解釋他第一時間得知後和其他人一樣感到錯愕，他們嚮導將一些裝備器具清洗整理，並和可用物資收納裝箱，想說等下一次旅遊再拿出來使用，結果竟「異想天開」，認為可直接暫時放在機場外圍，造成當地人困擾，嚮導也感到很抱歉。

該網友強調，嚮導絕對負起責任，並承諾在6月時親自到冰島登門道歉，並取回所有物品，未來也將更謹慎處理。