北馬其頓總統與國會大選 在野黨可望重新掌權

北馬其頓今天的兩場選舉可能讓右翼在野黨重新掌權，也將讓這個巴爾幹國家勢必與歐洲聯盟（EU）鄰國希臘和保加利亞發生衝突。

馬其頓內部革命組織－馬其頓民族團結黨（VMRO-DPMNE）在上月的首輪總統大選取得壓倒性勝利後，信心滿滿地進入決選以及同時舉行的國會大選。

黨主席米可斯基（Hristijan Mickoski）拒絕承認新國名以及2018年與希臘達成的歷史性協議。該協議在國名中加了「北」這個字來解決長期爭端，並允許該國加入北大西洋公約組織（NATO）。

米可斯基也誓言在與保加利亞的語言和歷史問題上堅守立場，儘管索菲亞當局過去兩年一直為此阻止北馬其頓參與加入歐盟的談判。

保加利亞要求北馬其頓修憲，承認國內的保加利亞少數族裔。

如果馬其頓內部革命組織－馬其頓民族團結黨贏得國會多數，米可斯基可能成為下屆總理。