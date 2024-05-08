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北韓三朝元老金基南辭世 金正恩靈前致哀

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，三朝元老金基南（Kim Ki-nam）與世長辭，領導人金正恩（Kim Jong Un）今天凌晨2時到靈前致哀。

報導說，金正恩為「失去一位始終（對國家）無限忠誠的革命元老深感悲痛」。

路透社和法新社引述北韓中央通信社（KCNA）報導指出，金基南昨天因年事已高多重器官衰竭過世，享耆壽94歲。金基南自2022年以來就在醫院治療。

金基南是忠誠官員組成的核心團隊一員，致力於鞏固金氏家族三代執政的合法性。

他是極少數曾訪問南韓的北韓官員之一。昔日以「陽光政策」開啟兩韓和解時代的南韓總統金大中（Kim Dae-jung）2009年過世後，金基南曾率領弔唁團到南韓。

金基南以領導北韓重要的宣傳部門聞名。他在1970年代掌管北韓官方喉舌「勞動新聞」（RodongSinmun），之後又擔任宣傳鼓動部部長等職務，2017年退休

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）北韓專家麥登（Michael Madden）表示，金基南對政策和人事極具影響力，是執政勞動黨政治基礎的重要擘畫者。

麥登引述消息人士的話說，金基南與金正恩的父親金正日（Kim Jong-il）關係特別密切，據信是他的「酒友」，並在金正日2011年去世後扶靈。

北韓 南韓 金正恩

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