澳洲提高國際學生存款規定 警告勿從事招生詐騙

澳洲今天表示，為了遏制創紀錄的移民湧入，將提高國際學生獲得簽證所需的存款規定，並警告數所大學不要從事招生詐騙行為。

路透社報導，自10日起，國際學生必須出示至少有2萬9710澳元（約新台幣64萬5301元）存款的證明才能取得簽證，這是澳洲政府約7個月來第2度調高存款低標規定，上一次是在去年10月將金額從2萬1041澳元提高到2萬4505澳元。

澳洲2022年解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）限制措施，引發一批移民突然湧入，讓早已緊繃的租賃市場承受更多壓力，因此，政府最近幾個月採取一系列行動，收緊對學生簽證的規定。

澳洲3月提高對申請學生簽證的英語能力要求，政府也一直在採取措施終止允許學生延長停留的規定。

內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）表示，已向34家教育機構寄出警告信函，提醒不要做出「不真實或剝削性的招生行為」。歐尼爾說，如果被判有罪，他們可能會被判處最高兩年有期徒刑並禁止招生。

歐尼爾在聲明中說：「狡猾的教育機構在我們的國際教育行業中沒有立足之地。這些行動將有助於根除在這個行業中試圖剝削他人並玷汙行業名聲的卑鄙之徒。」

國際教育是澳洲規模最大的出口產業之一，2022年到2023年度對經濟貢獻達364億澳元。

但創紀錄新高的移民讓政府承受壓力，其中主要是國際學生，導致澳洲各地的租屋價格攀升。在截至2023年9月30日的這一年，淨移民人數上升60%，來到創新高的54萬8800人。

澳洲政府預期，這些政策可在未來兩年讓澳洲移民人數減少一半。

歐尼爾說：「我們正在大幅減少移民人數。除了戰爭或疫情之外，我們正處於澳洲歷史上移民人數下滑最多的時期。」