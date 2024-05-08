專家：巴西洪水證明自然與人為因素致極端天氣頻生

政府間氣候變遷問題小組（IPCC）專家指出，近幾週在巴西南大河州發生的洪災，某種程度證實專家長期以來強調的論點，亦即除了自然變化之外，人類活動也導致極端天氣事件更頻繁發生。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）7日報導，IPCC專家在2023年發表一份報告首次指出，自1950年代以來，包括巴西南大河州（Rio Grande doSul）在內的地區觀察到的強降雨與人類活動引起氣候變化之間的關係。

IPCC研究員、現任全球氣候觀測系統指導委員會主席克魯格（Thelma Krug）指出，近幾週在南大河州發生的洪災，在某種程度上證實專家長期以來一直強調的論點，亦即除了自然變化之外，還有人類活動導致極端天氣事件以更頻繁且加劇的方式發生。

根據IPCC報告，人類活動直接影響南美洲東南部，包括南大河州、巴西南部其他州，以及阿根廷和烏拉圭等國家一些地區降雨量增加。

IPCC研究員、巴西利亞大學（UnB）生態學教授布斯塔曼德（Mercedes Bustamante）指出，南大河州是熱帶系統和極地系統交匯點，形成強降雨和乾旱時期相互交替，但強度越來越大的極端天氣模式。

巴西國家氣象局（Inmet）氣象專家莫瑞斯（DayseMoraes）說明，近幾週在南大河州發生的暴雨結合3個主要因素，包括該地區出現強風流，形成非常不穩定的天氣；來自亞馬遜的溼氣走廊，增加降雨強度。

此外，2024年4月底至5月初期間，巴西仍受到聖嬰現象（El Niño）影響，導致太平洋水域變暖，加劇南大河州地區天氣不穩定，還有巴西中部地區出現熱浪，今年秋天的氣溫比歷史平均高出約攝氏5度。

布斯塔曼德指出，幾10年來塞拉多（Cerrado）生物群落的大規模森林砍伐，提高中部地區的地表溫度，減少返回大氣的植物蒸騰量，大氣變得越來越熱，越來越乾燥；中西部的高溫與聖嬰現象匯合形成的暖空氣，阻擋來自亞馬遜的「飛河」（濕氣走廊）和南部地區的冷鋒推進並擴散到其他地方，結果造成近幾週持續強降雨。

克魯格也表示，人類活動已經使得整個氣候系統變暖，人類需要對新的氣候模式採取適應行動，擴大環境數據監測網絡，以免未來發生極端天氣事件時釀成新悲劇。