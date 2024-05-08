快訊

阿根廷超過10人抗議！總統新政大砍福利「休克療法」引民怨

520前再掀特赦議題…扁第38次延長保外就醫 「4不原則」紅線踩成紅毯

蘋果發表會4大新品實機一次看 13吋iPad Pro薄得太驚人

專家：巴西洪水證明自然與人為因素致極端天氣頻生

中央社／ 聖保羅7日專電

政府間氣候變遷問題小組（IPCC）專家指出，近幾週在巴西南大河州發生的洪災，某種程度證實專家長期以來強調的論點，亦即除了自然變化之外，人類活動也導致極端天氣事件更頻繁發生。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）7日報導，IPCC專家在2023年發表一份報告首次指出，自1950年代以來，包括巴西南大河州（Rio Grande doSul）在內的地區觀察到的強降雨與人類活動引起氣候變化之間的關係。

IPCC研究員、現任全球氣候觀測系統指導委員會主席克魯格（Thelma Krug）指出，近幾週在南大河州發生的洪災，在某種程度上證實專家長期以來一直強調的論點，亦即除了自然變化之外，還有人類活動導致極端天氣事件以更頻繁且加劇的方式發生。

根據IPCC報告，人類活動直接影響南美洲東南部，包括南大河州、巴西南部其他州，以及阿根廷和烏拉圭等國家一些地區降雨量增加。

IPCC研究員、巴西利亞大學（UnB）生態學教授布斯塔曼德（Mercedes Bustamante）指出，南大河州是熱帶系統和極地系統交匯點，形成強降雨和乾旱時期相互交替，但強度越來越大的極端天氣模式。

巴西國家氣象局（Inmet）氣象專家莫瑞斯（DayseMoraes）說明，近幾週在南大河州發生的暴雨結合3個主要因素，包括該地區出現強風流，形成非常不穩定的天氣；來自亞馬遜的溼氣走廊，增加降雨強度。

此外，2024年4月底至5月初期間，巴西仍受到聖嬰現象（El Niño）影響，導致太平洋水域變暖，加劇南大河州地區天氣不穩定，還有巴西中部地區出現熱浪，今年秋天的氣溫比歷史平均高出約攝氏5度。

布斯塔曼德指出，幾10年來塞拉多（Cerrado）生物群落的大規模森林砍伐，提高中部地區的地表溫度，減少返回大氣的植物蒸騰量，大氣變得越來越熱，越來越乾燥；中西部的高溫與聖嬰現象匯合形成的暖空氣，阻擋來自亞馬遜的「飛河」（濕氣走廊）和南部地區的冷鋒推進並擴散到其他地方，結果造成近幾週持續強降雨。

克魯格也表示，人類活動已經使得整個氣候系統變暖，人類需要對新的氣候模式採取適應行動，擴大環境數據監測網絡，以免未來發生極端天氣事件時釀成新悲劇。

巴西 強降雨

延伸閱讀

專家解析 美股5月賣股效應不明顯

猩猩統治世界、人類慘遭獵殺？動作科幻鉅片《猩球崛起：王國誕生》揭人類存亡關鍵！

福建艦竟掛日本國旗？ 網友激憤 專家這麼說

酷航引進9架E190-E2 成巴西航空工業亞太區最大客戶

相關新聞

書呆子變地下偶像 雲丹解開學霸枷鎖開啟夢想之路

生在都是名校畢業生的家族，她自小只在家、學校與補習班之間打轉，爸媽給獨生女的唯一使命是考取最高學府，才能與親戚平起平坐。就讀東京大學時她參加偶像舞蹈社，一切改變了。畢業後離家追夢，有4個月的時間在銀行上班，同時瞞著父母做地下偶像演出。學歷是她的包袱或是賣點？一心栽培她的父母怎麼看愛女的選擇？ 近來，在日本電視台的猜謎節目、高學歷藝人主題的談話性節目上，漸漸能看到藝名「雲丹UNI（雲丹うに）」的身影。雲丹本來不會出現在電視螢光幕，她是團體「Mirror,Mirror」的一員，音樂展演空間的舞台才是她的家。

在森林中遇到「熊或陌生男人」二選一？ 女性回答一面倒揭露兩性困境

如果獨自一人在森林中，你會選擇遇到一隻熊還是一名陌生男子呢？這個話題近期在社群上引發大量討論...

暑假就想出國？亞洲親子共玩主題樂園Top 10 小孩愛玩、大人愛上

暑假即將到來，正在煩惱要帶孩子去哪裡玩嗎？日、韓、新加坡等國的主題樂園一直是熱門的旅遊地點...

創造歷史 瑞士資深娘子軍打贏氣候人權官司

2023年4月，由一群瑞士年長女性組成的協會在歐洲人權法院（ECtHR）贏得一場歷史性的官司。而這場勝利的種子，早在2003年的炙熱酷暑就已種下。...

熱浪來襲直逼50度！印度人抗暑撇步多 土陶管降溫天然又節能

印度近期數波熱浪來襲，民眾喜歡吹冷氣或喝冷飲，但經濟條件不允許買冷氣機或電冰箱，該怎麼辦？印度人有許多抗暑小撇步，有稻草...

歌頌金正恩新歌「可親的父親」 網：打敗泰勒絲

北韓日前在中央電視台播放一首歌頌領導人金正恩的新歌，名為《可親的父親》。歌曲在TikTok上意外暴紅，累積數百萬的觀看次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。