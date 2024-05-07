新款iPad Pro台灣售34,900元 iPad Air則是19,900元起

根據蘋果官網，新款iPad Pro在台灣的起售價分兩種，11吋新台幣34,900元起；13吋機型45,900元起。顏色有銀色、太空黑色可供挑選。

新款iPad Air在台灣的起售價也分兩種，11吋新台幣19,900元起；13吋機型26,900元起。顏色有太空灰、藍、紫、星光色可供挑選。

Apple Pencil Pro則是新台幣4,390元；適用於適用於iPad Pro（M4）的巧控鍵盤，11吋版本是9,890元、13吋版本是11,690元。

但官網卻說，這些新產品的推出日期敬請期待。

基本款iPad則降價，64GB機型是14,900元起；256GB機型則是19,900元起。