新款iPad Pro台灣售34,900元 iPad Air則是19,900元起
根據蘋果官網，新款iPad Pro在台灣的起售價分兩種，11吋新台幣34,900元起；13吋機型45,900元起。顏色有銀色、太空黑色可供挑選。
新款iPad Air在台灣的起售價也分兩種，11吋新台幣19,900元起；13吋機型26,900元起。顏色有太空灰、藍、紫、星光色可供挑選。
Apple Pencil Pro則是新台幣4,390元；適用於適用於iPad Pro（M4）的巧控鍵盤，11吋版本是9,890元、13吋版本是11,690元。
但官網卻說，這些新產品的推出日期敬請期待。
基本款iPad則降價，64GB機型是14,900元起；256GB機型則是19,900元起。
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