暑假就想出國？亞洲親子共玩主題樂園Top 10 小孩愛玩、大人愛上

大人小孩都愛的奇幻冒險之旅！

暑假即將到來，正在煩惱要帶孩子去哪裡玩嗎？日、韓、新加坡等國的主題樂園一直是熱門的旅遊地點！其實，主題樂園不只是小朋友很愛玩，也有很多刺激新奇設施是爸媽們也會愛上，因此《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點從台灣搭機5小時內就可抵達，且適合親子共玩的十大主題樂園。

如果沒時間安排自由行的爸媽，也可以選擇旅行社的暑假親子行程，只要準備好行李，就能展開一趟美好的夏季時光，共創全家難忘的珍貴回憶！

image source：翻攝／香港迪士尼樂園

NO.1 日本環球影城

位於大阪的日本環球影城，為世界第三座環球影城主題公園，2001年3月1日開幕，主題多元，是不管什麼年紀的人都會喜歡的超刺激樂園。2021年超級任天堂世界開幕，成為世界第一個以任天堂為主題的樂園，有真人版瑪利歐賽車，特色餐點等，因為太受歡迎繼續擴建，預計2024年還有新園區「咚奇剛王國」開幕。另一個很受歡迎的是哈利波特魔法世界，園區內藏滿魔法小細節，將電影場景如實呈現，讓許多麻瓜穿梭其中大呼過癮，還有深受小朋友喜愛的小小兵樂園，在影城中應有盡有。

日本環球影城的吸客力超級強，2022年吸引1235萬人次，躍居全球入園人數第三高的主題樂園，因此園方每天都有限制入園人數。去過的網友都表示，「把2D的遊戲世界轉成實體」、「可以當霍格華茲的一日魔法學生了」、「最近身邊的朋友都一窩蜂地去」。

NO.2 東京迪士尼

說到最接近台灣的夢幻樂園，東京迪士尼應該是許多人心中的首選，它是首座美國以外的迪士尼主題公園，經過40年不斷地增建，已融入日式風格的建築物和表演，呈現有別於美國迪士尼的樣貌，在夢幻程度、樂園氣氛、遊客裝扮上，有人認為超越美國本土的迪士尼。東京迪士尼從入口處就有樂隊迎接遊客，穿過華麗的拱門、進入園區內彷彿置身另一個奇幻國度，最具標誌性的「灰姑娘城堡」是遊客瘋狂打卡拍照點。

樂園分為陸地和海洋兩大區，各自擁有吸睛的亮點與設施，陸地園區內大多為適合小小孩的輕鬆設施，像是「愛麗絲的午茶派對」、「小熊維尼獵蜜記」或是「幽靈公館」，都是體驗感極佳的實境模擬設施；2020年全新開幕的「美女與野獸」，整棟粉嫩的歐風城堡讓少女心瞬間噴發。而海洋園區則是以海洋為主題，且設施偏刺激高速，像是能體驗逃命之旅的「水晶骷髏頭魔宮」或是讓達菲粉瘋狂的美國海濱，還有2024年6月要開幕的夢幻泉鄉，包含冰雪奇緣、小飛俠、魔髮奇緣等經典動畫的三大展區，是海洋園區開幕以來的最大擴建。網友稱「一生一定要去一次的遊樂園」、「是女生可以盡情當公主的地方」、「大人、小朋友都能留下深刻的印象」。

NO.3 香港迪士尼樂園

想在短程旅遊內來一趟奇妙難忘的假期嗎？搭機只要2個小時就能到的香港迪士尼樂園是你的不二之選！不僅能與最愛的迪士尼朋友以及達菲好友們興奮會面，還可以盡情暢玩各種遊樂設施，園區內將本來只存在於童話故事中的世界實體化，讓遊客們能夠沉浸在奇幻的國度裡。



香港迪士尼身為目前面積最小的迪士尼樂園，卻有著全球最大的「探險世界」以及兩個全球獨有的園區「灰熊山谷」和「迷離莊園」，遊客可以乘坐極速礦車體驗驚險的歷程。另外，以冰雪奇緣為主題的園區「魔雪奇緣世界」於2023年盛大開幕，讓大家能一睹Elsa女王的冰雪城堡和可愛的雪寶！去過的網友紛紛表示，「難怪被稱為世界上最快樂的地方」、「一入園小朋友都超興奮」、「大人也玩到很忘我」。

NO.4 首爾樂天世界

首爾樂天世界為韓國首座大型主題遊樂園，是結合了大型室內主題公園、戶外遊樂園、商場、酒店、韓國民俗村、體育設施、電影院組成的複合式空間，不僅周邊設施一應俱全，交通也相當便利。



樂天世界以冒險與神秘為主題，營造出迷人的中世紀歐洲樣貌，分成探險世界與魔幻島兩個部分。室內的探險世界有四層樓，設施大多走溫和路線，適合帶著小小孩同遊，其中必玩的設施就是橫跨整個室內的雲霄飛車，給乘坐者有衝撞建築物似的驚險感，經過的遊客都能聽到此起彼落的尖叫聲，刺激度百分百。而位於戶外的魔幻島規模更大、刺激度也更高，不僅有驚心動魄的高空落體，還有旋轉系列的搖擺圓盤，讓遊客可以徹底享受俯衝的重力加速度！去過的家長們齊聲推薦，「不敢玩太刺激的小朋友很適合室內區」、「旁邊的水族館也很療癒」、「是雨備的極佳選擇」。

NO.5 上海迪士尼

2016年，上海迪士尼樂園開幕，這座樂園從籌劃到完工耗時近17年，華特迪士尼公司耗資55億美元，打造出八大主題、佔地91公頃的神奇園區。上海迪士尼最大亮點就是2023年開幕，全球首座的「瘋狂動物城」園區，動畫中的科技城市風貌幻化為真實，片中的狐狸爪冰棒被放大實體化，還能和栩栩如生的人氣角色互動，喜歡尼克跟茱蒂的朋友千萬不能錯過！為拉近與中國消費者距離，上海迪士尼巧妙融入中國文化和中式幽默，也在奇想花園裡，看得見十二生肖壁畫，將迪士尼經典動畫人物融入中國傳統元素。

另外，上海迪士尼為與香港迪士尼區隔，如森林河流之旅、星戰極速穿梭等香港有的熱門設施，在上海由創極速光輪取代。還有，皮克斯玩具總動員園區、可以裸眼看3D世界名勝奇航的「飛越地平線」等。迪士尼迷的朋友都讚道，「上海迪士尼的風格真的很接地氣」、「從台灣過去還蠻方便的」。

NO.6 釜山樂天世界冒險樂園

韓國除了有首爾的樂天世界，位在釜山且規模大3-4倍的樂天世界冒險樂園也相當熱門！釜山為韓國的第二大城市，一直是韓國知名的觀光城市之一，不僅有許多美食景點，鄰近海邊的樂天世界樂園也是一大亮點！

釜山樂天世界以吉祥物Lotty拯救女主角Lorry的「童話王國」為主題，邀請遊客一同展開童話冒險闖關故事，共設立6大區域，一入園就能看到園區熱門的打卡點「會說話的大樹」，只要觸碰到感應處，就會開口說話，也會眨眼、擺動樹根，相當逗趣。園區內除了有適合小朋友的旋轉木馬、旋轉鞦韆、碰碰車等的溫馨設施，喜歡刺激感的朋友也能嘗試全球僅8座的雲霄飛車「Giant Diger」，或是從高速俯衝到13樓高度的水上雲霄飛車「Giant Splash」，另外每天也都有華麗的花車遊行可以觀賞，遊客們能親自感受到樂園角色們向大家揮灑快樂的魔法。去過的網友都說，「租借校服的服務好青春」、「華麗的遊行活動看得很愉快」、「釜山的周邊景點也很多」。

NO.7 新加坡環球影城

位於聖淘沙島的新加坡環球影城絕對是新加坡必訪的景點之一！雖然規模較為精緻小巧，但經典電影主題的設施同樣一應俱全，是個非常適合闔家歡樂的據點，讓遊客能把所有的設施在一天內都能玩過一輪。

園區分為好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、失落的世界及遙遠王國6大區域，遊客可能會不小心跑進史瑞克遠的要命王國，跟著鞋貓劍客在高聳入雲的魔豆藤蔓中，追趕著金蛋；或是在充滿恐龍的侏儸紀公園中，享受水花四濺的河流探險；變形金剛狂粉則能加入博派的行列，在「科幻城市」中展開激烈的戰鬥。2024年更開放了全新的「小小兵樂園」，以3D體驗方式在格魯的實驗室裡，與小小兵們並肩作戰，每個區域都能讓大小孩玩到不亦樂乎。網友們紛紛表示，「留一整天在園區玩超級滿足」、「小朋友看到這些角色都超興奮」、「整個園區麻雀雖小、五臟俱全」。

NO.8 韓國愛寶樂園

位於韓國京畿道的愛寶樂園為全世界第7大的主題樂園，被稱為是結合兒童樂園與野生動物園的「韓國版迪士尼樂園」。園區內有多達40種以上的遊樂設施，還會依季節不同所舉辦的各種遊行活動！



愛寶樂園中的鎮園之寶是全韓國最大的「木架過山車」，這項遊樂設施的設計發想是來自崎嶇的阿爾卑斯山，採用木頭的材質來建造軌道，因此比鋼製的雲霄飛車還更加搖晃，追求刺激感的朋友絕對不能錯過！如果你沒有足夠強的心臟，也可以選擇強度比較弱的海盜船，或飛行船等較溫和的遊樂設施。

另外，遊客還能在動物王國中，搭乘水陸兩用車近距離觀看野生動物，非常適合家長們帶著小朋友一起參觀、認識動物世界。網友們分享，「可以讓小朋友近距離接觸到動物」、「整個園區都很夢幻、很好拍」、「被老虎圍著的體驗很特別」。

NO.9 日本 富士急樂園

鄰近日本富士山山腳的富士急樂園，以擁有許多五花八門「絕叫系」的刺激設施而聞名，設施的高度與速度都是另一個級別的驚悚，像是有著金氏世界紀錄的雲霄飛車之王「FUJIYAMA高空滑梯」，還有像時鐘一樣高速旋轉的大擺鐘，讓你可以坐在不同的遊樂設施上用各種高度欣賞富士山。



另外，傳說中長達900公尺、有世界上最恐怖又最長的鬼屋之稱的「絕凶・戰慄迷宮」，以恐怖醫院為主題，讓遊客擁有長達50分鐘的恐怖體驗。

不只能感受驚險刺激，園區近年來也增加了相當受小朋友喜愛的「湯瑪士樂園」或「火影忍者」等溫馨園區，「可以帶著小朋友一起到鬼屋探險」、「想挑戰刺激的人會玩到上癮」、「人氣動漫的主題園區超好逛」。

NO. 10 香港海洋公園水上樂園

有全球十大主題樂園的香港海洋公園，除了有設計新穎的刺激設施，還有許多瀕臨絕種的動物和海洋生物，以及2021年開幕的水上樂園2.0版。海洋公園的水上樂園為亞洲唯一全年、全天候開放的臨海水上樂園，座落於翠綠環山與南中國海的交匯，樂園以梯池式的流水設計，依山而建，與大自然融為一體。唯一要注意的是水上樂園與海洋公園有一段距離，搭乘接駁巴士約需10-15分鐘。

水上樂園內有5個特色主題區域， 有追求旋轉急彎快感或挑戰極限的各種滑梯和飛越設施，讓你逃離夏日的熱浪，征服每一個刺激的激流，另外也有適合親子的輕鬆遊樂設施，大人可以陪著小朋友徜徉在多種人造海浪中。去過的家長都說，「冬天去的話還會提供暖氣和保暖衣」、「節日的時候都會辦很特別的限定活動」、「大人跟小孩都有各自適合玩樂的區域」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月19日至2024年04月17日，約１年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『亞洲親子主題樂園』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統