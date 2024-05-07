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暑假就想出國？亞洲親子共玩主題樂園Top 10 小孩愛玩、大人愛上

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圖／網路溫度計提供
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大人小孩都愛的奇幻冒險之旅！

暑假即將到來，正在煩惱要帶孩子去哪裡玩嗎？日、韓、新加坡等國的主題樂園一直是熱門的旅遊地點！其實，主題樂園不只是小朋友很愛玩，也有很多刺激新奇設施是爸媽們也會愛上，因此《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點從台灣搭機5小時內就可抵達，且適合親子共玩的十大主題樂園。

如果沒時間安排自由行的爸媽，也可以選擇旅行社的暑假親子行程，只要準備好行李，就能展開一趟美好的夏季時光，共創全家難忘的珍貴回憶！

image source：翻攝／香港迪士尼樂園

主題樂園

NO.1 日本環球影城

位於大阪的日本環球影城，為世界第三座環球影城主題公園，2001年3月1日開幕，主題多元，是不管什麼年紀的人都會喜歡的超刺激樂園。2021年超級任天堂世界開幕，成為世界第一個以任天堂為主題的樂園，有真人版瑪利歐賽車，特色餐點等，因為太受歡迎繼續擴建，預計2024年還有新園區「咚奇剛王國」開幕。另一個很受歡迎的是哈利波特魔法世界，園區內藏滿魔法小細節，將電影場景如實呈現，讓許多麻瓜穿梭其中大呼過癮，還有深受小朋友喜愛的小小兵樂園，在影城中應有盡有。

日本環球影城的吸客力超級強，2022年吸引1235萬人次，躍居全球入園人數第三高的主題樂園，因此園方每天都有限制入園人數。去過的網友都表示，「把2D的遊戲世界轉成實體」、「可以當霍格華茲的一日魔法學生了」、「最近身邊的朋友都一窩蜂地去」。

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image source:翻攝／可樂旅遊

NO.2 東京迪士尼

說到最接近台灣的夢幻樂園，東京迪士尼應該是許多人心中的首選，它是首座美國以外的迪士尼主題公園，經過40年不斷地增建，已融入日式風格的建築物和表演，呈現有別於美國迪士尼的樣貌，在夢幻程度、樂園氣氛、遊客裝扮上，有人認為超越美國本土的迪士尼。東京迪士尼從入口處就有樂隊迎接遊客，穿過華麗的拱門、進入園區內彷彿置身另一個奇幻國度，最具標誌性的「灰姑娘城堡」是遊客瘋狂打卡拍照點。

樂園分為陸地和海洋兩大區，各自擁有吸睛的亮點與設施，陸地園區內大多為適合小小孩的輕鬆設施，像是「愛麗絲的午茶派對」、「小熊維尼獵蜜記」或是「幽靈公館」，都是體驗感極佳的實境模擬設施；2020年全新開幕的「美女與野獸」，整棟粉嫩的歐風城堡讓少女心瞬間噴發。而海洋園區則是以海洋為主題，且設施偏刺激高速，像是能體驗逃命之旅的「水晶骷髏頭魔宮」或是讓達菲粉瘋狂的美國海濱，還有2024年6月要開幕的夢幻泉鄉，包含冰雪奇緣、小飛俠、魔髮奇緣等經典動畫的三大展區，是海洋園區開幕以來的最大擴建。網友稱「一生一定要去一次的遊樂園」、「是女生可以盡情當公主的地方」、「大人、小朋友都能留下深刻的印象」

image source:翻攝／Tokyo Disneyland

NO.3 香港迪士尼樂園

想在短程旅遊內來一趟奇妙難忘的假期嗎？搭機只要2個小時就能到的香港迪士尼樂園是你的不二之選！不僅能與最愛的迪士尼朋友以及達菲好友們興奮會面，還可以盡情暢玩各種遊樂設施，園區內將本來只存在於童話故事中的世界實體化，讓遊客們能夠沉浸在奇幻的國度裡。

香港迪士尼身為目前面積最小的迪士尼樂園，卻有著全球最大的「探險世界」以及兩個全球獨有的園區「灰熊山谷」和「迷離莊園」，遊客可以乘坐極速礦車體驗驚險的歷程。另外，以冰雪奇緣為主題的園區「魔雪奇緣世界」於2023年盛大開幕，讓大家能一睹Elsa女王的冰雪城堡和可愛的雪寶！去過的網友紛紛表示，「難怪被稱為世界上最快樂的地方」、「一入園小朋友都超興奮」、「大人也玩到很忘我」。

image source:翻攝／香港迪士尼樂園

NO.4 首爾樂天世界

首爾樂天世界為韓國首座大型主題遊樂園，是結合了大型室內主題公園、戶外遊樂園、商場、酒店、韓國民俗村、體育設施、電影院組成的複合式空間，不僅周邊設施一應俱全，交通也相當便利。

樂天世界以冒險與神秘為主題，營造出迷人的中世紀歐洲樣貌，分成探險世界與魔幻島兩個部分室內的探險世界有四層樓設施大多走溫和路線，適合帶著小小孩同遊，其中必玩的設施就是橫跨整個室內的雲霄飛車，給乘坐者有衝撞建築物似的驚險感，經過的遊客都能聽到此起彼落的尖叫聲，刺激度百分百。而位於戶外的魔幻島規模更大、刺激度也更高，不僅有驚心動魄的高空落體，還有旋轉系列的搖擺圓盤，讓遊客可以徹底享受俯衝的重力加速度！去過的家長們齊聲推薦，「不敢玩太刺激的小朋友很適合室內區」、「旁邊的水族館也很療癒」、「是雨備的極佳選擇」。

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image source:翻攝／可樂旅遊

NO.5 上海迪士尼

2016年，上海迪士尼樂園開幕，這座樂園從籌劃到完工耗時近17年，華特迪士尼公司耗資55億美元，打造出八大主題、佔地91公頃的神奇園區。上海迪士尼最大亮點就是2023年開幕，全球首座的「瘋狂動物城」園區，動畫中的科技城市風貌幻化為真實，片中的狐狸爪冰棒被放大實體化，還能和栩栩如生的人氣角色互動，喜歡尼克跟茱蒂的朋友千萬不能錯過！為拉近與中國消費者距離，上海迪士尼巧妙融入中國文化和中式幽默，也在奇想花園裡，看得見十二生肖壁畫，將迪士尼經典動畫人物融入中國傳統元素。

另外，上海迪士尼為與香港迪士尼區隔，如森林河流之旅、星戰極速穿梭等香港有的熱門設施，在上海由創極速光輪取代。還有，皮克斯玩具總動員園區、可以裸眼看3D世界名勝奇航的「飛越地平線」等。迪士尼迷的朋友都讚道，「上海迪士尼的風格真的很接地氣」、「從台灣過去還蠻方便的」。

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image source:翻攝／可樂旅遊

NO.6 釜山樂天世界冒險樂園

韓國除了有首爾的樂天世界，位在釜山且規模大3-4倍的樂天世界冒險樂園也相當熱門！釜山為韓國的第二大城市，一直是韓國知名的觀光城市之一，不僅有許多美食景點，鄰近海邊的樂天世界樂園也是一大亮點！

釜山樂天世界以吉祥物Lotty拯救女主角Lorry的「童話王國」為主題，邀請遊客一同展開童話冒險闖關故事，共設立6大區域，一入園就能看到園區熱門的打卡點「會說話的大樹」，只要觸碰到感應處，就會開口說話，也會眨眼、擺動樹根，相當逗趣。園區內除了有適合小朋友的旋轉木馬、旋轉鞦韆、碰碰車等的溫馨設施，喜歡刺激感的朋友也能嘗試全球僅8座的雲霄飛車「Giant Diger」，或是從高速俯衝到13樓高度的水上雲霄飛車「Giant Splash」，另外每天也都有華麗的花車遊行可以觀賞，遊客們能親自感受到樂園角色們向大家揮灑快樂的魔法。去過的網友都說，「租借校服的服務好青春」、「華麗的遊行活動看得很愉快」、「釜山的周邊景點也很多」

image source:翻攝／可樂旅遊

NO.7 新加坡環球影城

位於聖淘沙島的新加坡環球影城絕對是新加坡必訪的景點之一！雖然規模較為精緻小巧，但經典電影主題的設施同樣一應俱全，是個非常適合闔家歡樂的據點，讓遊客能把所有的設施在一天內都能玩過一輪。

園區分為好萊塢、紐約、科幻城市、古埃及、失落的世界及遙遠王國6大區域，遊客可能會不小心跑進史瑞克遠的要命王國，跟著鞋貓劍客在高聳入雲的魔豆藤蔓中，追趕著金蛋；或是在充滿恐龍的侏儸紀公園中，享受水花四濺的河流探險；變形金剛狂粉則能加入博派的行列，在「科幻城市」中展開激烈的戰鬥。2024年更開放了全新的「小小兵樂園」，以3D體驗方式在格魯的實驗室裡，與小小兵們並肩作戰，每個區域都能讓大小孩玩到不亦樂乎。網友們紛紛表示，「留一整天在園區玩超級滿足」、「小朋友看到這些角色都超興奮」、「整個園區麻雀雖小、五臟俱全」

image source:翻攝／Resorts World Sentosa

NO.8 韓國愛寶樂園

位於韓國京畿道的愛寶樂園為全世界第7大的主題樂園，被稱為是結合兒童樂園與野生動物園的「韓國版迪士尼樂園」。園區內有多達40種以上的遊樂設施，還會依季節不同所舉辦的各種遊行活動！

愛寶樂園中的鎮園之寶是全韓國最大的「木架過山車」，這項遊樂設施的設計發想是來自崎嶇的阿爾卑斯山，採用木頭的材質來建造軌道，因此比鋼製的雲霄飛車還更加搖晃，追求刺激感的朋友絕對不能錯過！如果你沒有足夠強的心臟，也可以選擇強度比較弱的海盜船，或飛行船等較溫和的遊樂設施。

另外，遊客還能在動物王國中，搭乘水陸兩用車近距離觀看野生動物，非常適合家長們帶著小朋友一起參觀、認識動物世界。網友們分享，「可以讓小朋友近距離接觸到動物」、「整個園區都很夢幻、很好拍」、「被老虎圍著的體驗很特別」。

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image source:翻攝／可樂旅遊

NO.9 日本 富士急樂園

鄰近日本富士山山腳的富士急樂園，以擁有許多五花八門「絕叫系」的刺激設施而聞名，設施的高度與速度都是另一個級別的驚悚，像是有著金氏世界紀錄的雲霄飛車之王「FUJIYAMA高空滑梯」，還有像時鐘一樣高速旋轉的大擺鐘，讓你可以坐在不同的遊樂設施上用各種高度欣賞富士山。

另外，傳說中長達900公尺、有世界上最恐怖又最長的鬼屋之稱的「絕凶・戰慄迷宮」，以恐怖醫院為主題，讓遊客擁有長達50分鐘的恐怖體驗。

不只能感受驚險刺激，園區近年來也增加了相當受小朋友喜愛的「湯瑪士樂園」或「火影忍者」等溫馨園區，「可以帶著小朋友一起到鬼屋探險」、「想挑戰刺激的人會玩到上癮」、「人氣動漫的主題園區超好逛」。

image source:翻攝／富士急ハイランド

NO. 10 香港海洋公園水上樂園

有全球十大主題樂園的香港海洋公園，除了有設計新穎的刺激設施，還有許多瀕臨絕種的動物和海洋生物，以及2021年開幕的水上樂園2.0版。海洋公園的水上樂園為亞洲唯一全年、全天候開放的臨海水上樂園，座落於翠綠環山與南中國海的交匯，樂園以梯池式的流水設計，依山而建，與大自然融為一體。唯一要注意的是水上樂園與海洋公園有一段距離，搭乘接駁巴士約需10-15分鐘。

水上樂園內有5個特色主題區域， 有追求旋轉急彎快感或挑戰極限的各種滑梯和飛越設施，讓你逃離夏日的熱浪，征服每一個刺激的激流，另外也有適合親子的輕鬆遊樂設施，大人可以陪著小朋友徜徉在多種人造海浪中。去過的家長都說，「冬天去的話還會提供暖氣和保暖衣」、「節日的時候都會辦很特別的限定活動」、「大人跟小孩都有各自適合玩樂的區域」。

image source:翻攝／香港海洋公園水上樂園

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月19日至2024年04月17日，約１年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『亞洲親子主題樂園』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

上海迪士尼 環球影城 迪士尼樂園 香港迪士尼

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