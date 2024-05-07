在森林中遇到「熊或陌生男人」二選一？ 女性回答一面倒揭露兩性困境

文／蔡瓅萱

如果獨自一人在森林中，你會選擇遇到一隻熊還是一名陌生男子呢？這個話題近期在社群上引發大量討論，不少女性以及有女兒的男性都選擇了「熊」，因而讓許多性別議題浮上檯面，跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看「熊或男人」選擇題揭露出的問題吧！

在森林中會選擇遇到熊或男人？二選一問題引發討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，「熊或男人」的相關討論在近一週引發熱烈討論，從4月底開始網路聲量一路攀升，並在5日達到高峰，當日聲量有1903筆，近一週的總聲量則有4060筆。「熊或男人」的選擇題之所以會在短時間內引發大量討論，其實和背後衍生出的性別議題有關。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「熊或男人」的討論最初來自於美國，「bear or man」的問答被製作成短影片在社群上流傳。問題設定的情境為，倘若獨自一人走在森林裡，你會選擇遇見一隻熊，或是遇見一名陌生男人？不少男性認為熊是危險的野生動物，覺得大多數人的答案應該都是「陌生男人」，不過事實上許多女性和有女兒的男性卻都選擇了「熊」。

為什麼寧願選擇熊？「死在男人手上會被揣測」

熊是具有攻擊性的動物，不過許多女性遇到這個問題時，比起「陌生男人」卻還是寧願選擇熊。理由是熊雖然危險，但至少可以知曉其意圖及習性，而陌生男性則完全是未知的，無法從其外表推斷接下來的行動，甚至還有可能會被對方裝出來的善意欺騙。

image source：示意圖／Pexels

除此之外，也有人表示「如果被熊攻擊並逃出森林，大家都會相信我並且同情我；但如果被一個男人攻擊，就必須花一輩子才能讓大家相信我並且同情我」、「死在熊的手上會被同情，死在男人手上會被揣測，如果都是要死我希望死得乾淨」，有女兒的男性在面對這個問題時，也比較希望女兒遇到熊而非男人。

「熊或男人」揭露的女性困境：受侵犯後的二次傷害

這樣的現象其實揭露了女性在社會中的困境，多數男性面對這個問題只會思考「能不能活下來」，而女性想到的卻不只有生死問題，從小到大的生命經歷讓她們除了生死之外還需要擔心是否會被侵犯、倖存下來後社會的目光，以及自己是否符合社會期待的「完美受害人」形象。

雖然「熊或男人」只是假設性問題，不過女性們的答案其實正反映出社會現狀，「陌生男人」之所以更讓人害怕有太多理由，在這個社會中，遭到性騷擾時會被質疑「為什麼要穿得那麼暴露」、拒絕他人的告白或搭訕可能會被攻擊、被性侵得逞時會被問「為什麼不反抗」；此外，光是要讓大家相信自己被騷擾、被侵犯，就需要花費許多時間和力氣，過程中還會不斷受到二次傷害。

image source：示意圖／ChatGPT

從去年台灣的MeToo事件也可以看出，許多女性在受到騷擾或侵犯的當下根本不敢說出來，因為背後所需要承擔的傷害和成本太過龐大，在這樣的社會風氣下，她們寧願在森林中遇到熊，也不想遇到可能會讓自己痛苦一生的陌生男人。諷刺的是，「熊與男人」的選擇題雖然揭露了女性困境，卻也引來不少男性在留言區嘲諷「講講而已啦」、「女權為了酸男人在那邊選熊」、「真的在野外遇到熊跟男人還是一樣躲男人後面」，這些留言其實也說明了「為什麼女性寧願選熊」。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月29日至2024年05月05日。