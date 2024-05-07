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噁心「評分表」流出！男學生幫女同學打分數 知名私校憤報警、3人停學

聯合新聞網／ 綜合報導
知名私立學校爆發性別霸凌事件，涉案的3名男同學遭校方停學處分。 示意圖／ingimage
知名私立學校爆發性別霸凌事件，涉案的3名男同學遭校方停學處分。 示意圖／ingimage

校園霸凌情事屢見不鮮！澳洲墨爾本著名私校雅拉河谷文法學校（Yarra Valley Grammar）近日有三名男學生製作了一份電子表格，以性別攻擊、冒犯性的各種暴力詞彙，例如「吃不下去」、「很婆」、「正妹」等對女同學進行物化評分，目前他們已遭到停學處分，校方還報了警。

根據ABC News澳洲廣播公司報導，學校有教職員發現電子表格的螢幕擷圖在校園裡廣傳，校長梅理（Mark Merry）指出，該表格使用了相當具有性別暴力及冒犯意味的詞，「我感到非常震驚與憤怒。」

梅理認為尤其是「吃不下去」(unrapeable）這個字眼特別令人不適，校方正在想辦法收拾殘局，也會開一些有關性別平等的課程，教導學生如何尊重兩性關係。另方面校方決定主動跟警方聯絡，但是警方說尚未決定是否要深入追究這起案子。

校長梅理指出，這三名11年級（相當於台灣教育制度高二）男同學嘲笑女同學的事件，已經引起其他年級的學生都來聲援遭霸凌的女同學，而校方近日也已跟女同學及其父母們見面，舉行了一場座談會。

有家長表示對校方有信心，認為應該可以妥當處理好這次的事情，也有其他學生覺得很噁心，「不管是誰在那份評分名單上，它影響了所有的女孩，甚至可能也影響部分男孩。」

但也有一名媽媽說她不贊同校方必須開除這三名男同學，因為「學校有義務負起一切相關的責任」。

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