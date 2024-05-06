印度警方破獲黑心工廠 沒收15噸非法調味香料

印度警方最近在德里破獲兩家黑心綜合調味香料馬薩拉（masala）工廠，沒收多達15噸重的非法原料及成品，並逮捕3人。

德里警方今天宣布，行動小組接獲線報後，1日突襲一家馬薩拉製造工廠，發現大批過期原料，如已腐壞的葉片、小米、辣椒頭、檸檬酸等，甚至還有非食用性的木屑等。

警方逮捕2名嫌犯，並根據他們的供詞，破獲另一處黑心馬薩拉工廠，當場逮捕1名正在以不法原料製作香菜粉和薑黃粉的嫌犯；在兩處沒收的過期及非食用性原料以及馬薩拉成品等總計多達15噸。

初步調查顯示，這兩處黑心食品廠分別在2019年及2021年開始運作，以劣質及非食用性原料生產馬薩拉，以謀取更高的利潤。

香港、新加坡與馬爾地夫食物安全單位日前才在兩家印度品牌的咖哩調味香料中驗出致癌物，並勒令下架；澳州政府也在抽驗這兩家品牌的調味香料，等結果出爐後再決定下一步動作。