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全球3大慈善基金聯手 擬投注近百億研究氣候和疾病

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導
全球三大衛生資助機構今天首次聯手建立合作夥伴關係，總計將投入3億美元（約新台幣98億元），以因應氣候變遷、營養不良、傳染病、抗生素抗藥性的相關衝擊，圖為諾和諾德基金會。圖／路透社
全球三大衛生資助機構今天首次聯手建立合作夥伴關係，總計將投入3億美元（約新台幣98億元），以因應氣候變遷、營養不良、傳染病、抗生素抗藥性的相關衝擊，圖為諾和諾德基金會。圖／路透社

全球三大衛生資助機構今天首次聯手建立合作夥伴關係，總計將投入3億美元（約新台幣98億元），以因應氣候變遷、營養不良、傳染病、抗生素抗藥性的相關衝擊。

路透社報導，諾和諾德基金會（Novo Nordisk Foundation）、維康基金會（Wellcome）和比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）今天在丹麥宣布這項合作研究夥伴關係，重點是為中低收入國家的民眾尋找負擔得起的解決方案。

3家基金會將各自為這為期3年的計畫，投入1億美元（約新台幣32億元）資金。

諾和諾德基金會執行長湯姆森（Mads Krogsgaard Thomsen）表示，一個關鍵目標是「打破通常為孤立的研究領域之間的藩籬」。

舉例而言，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）顯示出，肥胖可能是一些傳染病重症的風險因子，而與氣候變遷相關的極端天氣事件可能導致糧食不安全，致使營養不良的兒童更容易感染麻疹和霍亂等致命疾病。

這3家合作夥伴表示，營養科學的進步以及對腸道微生物組的了解，可讓人更明白「營養過剩和營養不足對健康與發育各個層面的影響」。

這筆資金也將包括對低收入和中等收入國家研究人員的支持。3家基金會表示，他們正在尋找私人、慈善和公共合作夥伴。

COVID-19 傳染病 氣候變遷 霍亂

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