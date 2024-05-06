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日本黃金週長假近尾聲 陸空交通湧收假人潮

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本今年最長可連休10天的黃金週長假今天進入最後一天，陸空交通從上午開始就湧現大量收假人潮。成田機場公司預估今天是出國旅遊的返國高峰，約有4萬6800人回到日本。圖／美聯社
日本今年最長可連休10天的黃金週長假今天進入最後一天，陸空交通從上午開始就湧現大量收假人潮。成田機場公司預估今天是出國旅遊的返國高峰，約有4萬6800人回到日本。圖／美聯社

日本今年最長可連休10天的黃金週長假今天進入最後一天，陸空交通從上午開始就湧現大量收假人潮。成田機場公司預估今天是出國旅遊的返國高峰，約有4萬6800人回到日本。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，各家JR公司表示，今天開往東京的各條新幹線部分列車，因為大量收假人潮顯得相當擁擠。

東海道新幹線全車都是對號座的「希望號」列車，今天上午的車次幾乎客滿，下午的車次空位也很少；上越新幹線上午開往東京的部分列車自由座乘車率為85%；東北新幹線部分列車對號座也客滿。預估各條新幹線下午也將維持人潮擁擠情況。

通往東京的主要高速公路已出現嚴重塞車。日本道路交通情報中心表示，今天下午4時30分東名高速公路往東京方向，從町田交流道開始已回堵約17公里；東北自動車道（類似高速公路）往東京方向，從羽生交流道開始同樣回堵約20公里。

空中交通部分，全日本空輸（All Nippon Airways）及日本航空公司（Japan Airlines）表示，在國內線部分，以飛往東京及大阪為主的航班乘客相當多，大多數航班都已客滿。

位於東京的羽田機場今天上午陸續湧現返回工作崗位收假人潮。利用長假帶小孩回到富山縣娘家的40多歲女性說，父母看到孫子都很高興，「因為休假已恢復精神，明天開始要繼續努力」。

另外，位於千葉縣的成田機場今天也迎接收假旅客返國高峰，入境大廳上午可以看到許多帶著大包小包行李的旅客入境。

住在東京都的3名男性剛從泰國曼谷抵達成田機場，他們說雖然日圓貶值，但當地物價還算便宜，吃吃喝喝非常開心，「明天就要上班了，有點擔憂心情能不能調整回來」。

成田機場公司預估今天約有4萬6800人回國。4月26日到5月6日的11天內，推估共有83萬5200人從成田機場出入境，是去年同期的約1.3倍。

朝日放送（ABC）電視台報導，黃金週長假最後一天，京都各主要觀光景點也從5月3日的出遊人潮高峰歸於平靜。

今天的嵐山渡月橋上，人車數量明顯減少，讓人感覺到大家已結束黃金週出遊行程。知名的清水寺人潮也不多，附近的參道或坂道等經常被遊客擠得水洩不通的地方，今天也只看到零星遊客。

NHK 成田機場 日本 東京

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