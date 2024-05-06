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救護車內拍紀念照？ 日消防局急籲：非打卡景點

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本有愈來愈多人會在搭乘救護車途中拍攝「紀念照」，對此岡山市消防局特地製作宣導影片，呼籲民眾不要把救護車內當成拍照打卡景點。示意圖／ingimage
日本有愈來愈多人會在搭乘救護車途中拍攝「紀念照」，對此岡山市消防局特地製作宣導影片，呼籲民眾不要把救護車內當成拍照打卡景點。示意圖／ingimage

日本有愈來愈多人會在搭乘救護車途中拍攝「紀念照」，由於可能對救護車正在執行的任務造成影響，岡山市消防局特地製作宣導影片，呼籲民眾不要把救護車內當成拍照打卡景點。

日本朝日電視台報導，岡山市消防局製作的宣導影片中，可以看到救護車內的患者及陪同友人拜託救護員拍攝「紀念照」遭拒等情節，雖然是由救護員等人所演出的自製影片，但全部都是重現實際上曾發生的情況。

岡山市消防局警防部救急課課長輔佐平川勝浩說，曾經發生過當救護車載送傷患前往醫院時，讓傷患友人陪同上車，結果這名友人在車內邊大聲喧譁邊拍攝傷患。

日本這幾年「在救護車內拍紀念照」已成問題，也有網友在社群平台上發布「糟了，第一次被救護車載」等文章。

因為救護車內確實是「非一般的空間」，或許會讓人不禁拍攝「紀念照」，但在這種脫離常識的行為持續增加的現況下，也提高了身處救命最前線的救護員危機感。

平川說，救護員必須在救護車內觀察傷患目前病況，如果在這種時候還拍照可能會影響觀察，甚至也可能會對接下來要進行急救處置時造成障礙。

面對這種情況，岡山市消防局已從今年4月開始透過社群平台罕見提出呼籲，內容包括「救護車不是拍照打卡景點」等。

一名現職救護員談到個人經歷時說，有一次他們正載著身體不適的年輕女性前往醫院，突然在救護車內聽到快門聲，結果往患者那邊一看，就看到患者正在社群平台上發布類似「我正被救護車載」等文字。

這名救護員說，光是看到這種狀況，就會想說這名患者說不定可以自行就醫，不用搭救護車。

這種浪費寶貴救護車資源的行為，還包括當救護員接獲有人急性酒精中毒趕赴現場時，結果看到其友人們還邊笑邊拍照。

平川說，因為急救需求持續增加，他們必須用數量有限的救護車進行因應，「為了讓緊急程度高的傷患能盡速被送往醫院救治，希望大家都能合理利用救護車」。

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