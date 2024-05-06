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巴西南部洪水至少78死 總統訪災區教宗祈福

中央社／ 巴西快樂港5日綜合外電報導

巴西南大河州近日洪水與土石流成災，至少78人死亡，11萬5000人流離失所，當局今天緊急救援受困民眾，總統魯拉訪視災區之外，教宗也在梵蒂岡為災民祈福。

綜合法新社與路透社報導，巴西南部這場水患已成為該地區有史以來最嚴重的天災，連日暴雨帶來的洪水淹沒整個城市，數千人與世隔絕。

在南大河州（Rio Grande do Sul）首府快樂港（Porto Alegre），居民站在屋頂求救，其他人則在已成河流的街道，以獨木舟或小船作為交通工具。

這次巴西水災規模之大，氣候學家認為是氣候變遷和聖嬰現象疊加造成的災難性後果。當地3000多名士兵、消防員和其他救援人員正試圖協助災民，災區沒有自來水或電力等基本供應。

民防官員表示，在最近襲擊巴西的一連串天災中，至少有105人失蹤。

南大河州州長雷特（Eduardo Leite）與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以及數位內閣成員巡訪災區，雷特表示災區看起來像是戰地，水患結束後將需以戰後的方式解決問題。

魯拉今天上午抵達南大河州並與地方當局討論救援和重建。他在記者會上表示：「官僚主義不會阻礙我們讓這個國家重返偉大。」他也承諾政府將為重建提供一切必要資源。

南大河州位於巴西南部，與烏拉圭與阿根廷接壤，除了快樂港之外，另有341個城鎮和村莊遭洪水襲擊。當局表示，過去幾天暴風雨帶來的洪水，影響該州近500個城市的2/3以上，逾11萬5000人流離失所。

洪水摧毀多座城市的道路和橋梁，降雨也引發山崩和1座小型水力發電廠的大壩部分坍塌。

當局表示，今天晚間有超過40萬人處於斷電狀態，該州近1/3的民眾無水可用。

國家地質部門表示，快樂港的瓜伊巴湖（LakeGuaiba）決堤，達到有紀錄以來的最高水位。快樂港國際機場也自3日起暫停所有航班。

教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場向群眾發表每週演講時表示，他正為巴西南大河州的人民祈禱。

巴西 洪水 魯拉

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