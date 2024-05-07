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超商擺滿整個貨架！軟糖成日本「零食界新寵」 竟是疫情助攻

聯合新聞網／ 綜合報導
軟糖成為日本近來竄紅的零嘴。圖／Ingimage
軟糖成為日本近來竄紅的零嘴。圖／Ingimage

近來日本的零嘴市場起了變化，比起一般的糖果、餅乾和巧克力，「軟糖」明顯越來越受到歡迎，許多便利商店開始販售越來越多軟糖品項，日本媒體也分析這個現象後的特殊成因。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，從疫情期間開始，由於大家平時都佩戴口罩，減少了像是口香糖之類防止口臭的零食需求。然而對於有類似習慣的人來說，總覺得嘴巴裡少了什麼東西，因此開始慢慢轉變成找軟糖來吃。

此外，因為疫情，許多人平時無法出門，人際交流都必須倚靠社群網站，而透過相片分享，讓色彩繽紛的軟糖特別容易受歡迎。不論是咀嚼軟糖的影片，甚至是吃軟糖ASMR的推波助瀾，都是軟糖爆紅的原因之一。

自從2021年起，軟糖市場就開始逐漸上揚。到了2022年疫情漸漸解禁，平常會在家吃軟糖的人，開始變成外出時，也會順便吃個幾顆，助長了流行趨勢。一位在東京就讀大學的女性表示，當時疫情結束，總算能和人面對面時，她就帶了一些軟糖當伴手禮，藉此來結交好友。

對某些人而言，吃軟糖咀嚼的動作，還能夠幫助提振精神。因此也有業者看準了這個商機，開發出主打嚼勁的品項。其他業者也不斷推陳出新，出現各種不同形狀、口味，或是添加乳酸菌、維他命等等健康品項的軟糖。現在有些便利商店，甚至有一整個架子都擺滿了軟糖，近年還將9月3日訂為「軟糖之日」（日文的軟糖音似9和3），這些現象都顯示了軟糖在日本越來越受歡迎的趨勢。

便利商店 日本 疫情 超商

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