巴拿馬大選結果出爐 前安全部長穆里諾當選總統

法新社指出，中美洲國家巴拿馬選舉法院今天宣布，計票結果顯示，前安全部長穆里諾（Jose Raul Mulino）在這次總統大選中獲勝。

穆里諾原是前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）2024大選的副手人選，但在馬丁內利被判犯下洗錢罪，且因上訴失敗喪失參選資格後，穆里諾取而代之成為右翼「實現目標」（Realizing Goals）總統參選人。

巴拿馬選舉法院表示，在這場只有一輪、採簡單多數決的選舉中，64歲的穆里諾拿下超過1/3選票勝出。

不久前，得票第2高的隆巴納（Ricardo Lombana）已經承認敗選。

路透社報導，穆里諾在選務官員藉視訊電話證實他贏得總統大選後說：「現在，我要向全國做出承諾，將儘快組建一個團結的政府。」

稍早，隨著開票結果陸續公布，穆里諾的支持者在競選總部內揮舞旗幟、鼓掌歡呼。他們喊著：「馬丁內利，我們的朋友，人民與你同在。」

尼加拉瓜向馬丁內利提供政治庇護，但巴拿馬當局禁止他離境。穆里諾今天投完票後，前往尼加拉瓜駐巴拿馬大使館探訪馬丁內利。

在計票完成90%的情況下，穆里諾拿下約34%選票，隆巴納以25%的得票率位居第2，他已向勝出的穆里諾表達恭賀之意。

穆里諾是與商界友好的右翼政治人物，他將面臨消彌社會分歧，以及重建對政治腐敗感到厭倦的選民信心等艱鉅任務。