炙熱高溫趨緩 孟加拉學生返校上課
孟加拉一週前熱浪來襲，氣溫飆至超過攝氏40度，迫使學校停課，學生今天重返校園，並將在本週末繼續補課。
路透社報導，孟加拉上週遭逢70年來最嚴重的熱浪，氣溫最高達攝氏43.8度，但考量到學生準備考試的壓力，校方一度為了是否要讓大約3300萬名學生恢復上課一事猶豫不決。
區域內各地已有許多人喪生；專家警告，高溫可能加劇不平等，並擴大熱帶地區開發中國家和已開發國家之間的學習差距。
根據伊斯蘭曆， 週日至週四是工作日，週五與週六為例休日。孟加拉教育部表示，週六將補課，直至另行通知。教育部長周德里（Mohibul HasanChowdhury）表示，若有完成課程的需求，學校將於週五開課。
科學家表示，氣候變遷導致夏季熱浪更頻繁、更嚴重，且持續時間更長。
這類氣候變遷為日常生活帶來重大影響，聯合國兒童機構估計，地勢低窪的孟加拉有1/3兒童，相當於近2000萬名學童首當其沖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言