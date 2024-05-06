炙熱高溫趨緩 孟加拉學生返校上課

孟加拉一週前熱浪來襲，氣溫飆至超過攝氏40度，迫使學校停課，學生今天重返校園，並將在本週末繼續補課。

路透社報導，孟加拉上週遭逢70年來最嚴重的熱浪，氣溫最高達攝氏43.8度，但考量到學生準備考試的壓力，校方一度為了是否要讓大約3300萬名學生恢復上課一事猶豫不決。

區域內各地已有許多人喪生；專家警告，高溫可能加劇不平等，並擴大熱帶地區開發中國家和已開發國家之間的學習差距。

根據伊斯蘭曆， 週日至週四是工作日，週五與週六為例休日。孟加拉教育部表示，週六將補課，直至另行通知。教育部長周德里（Mohibul HasanChowdhury）表示，若有完成課程的需求，學校將於週五開課。

科學家表示，氣候變遷導致夏季熱浪更頻繁、更嚴重，且持續時間更長。

這類氣候變遷為日常生活帶來重大影響，聯合國兒童機構估計，地勢低窪的孟加拉有1/3兒童，相當於近2000萬名學童首當其沖。