日本山形縣山林火災蔓延 燒毀95公頃林地1人受傷
日本山形縣南陽市山區5月4日發生山林火災後，今天進入第3天仍未撲滅，相關單位持續出動直升機滅火。目前已知這場火災燒毀約95公頃林地及兩間山屋和廁所，並造成1人受傷。
日本放送協會（NHK）報導，南陽市政府為避免火勢延燒民宅造成人員傷亡，昨天晚間已針對兩處地區的148個家戶共410人發布避難指示，並開設3處避難所，呼籲對象居民前往避難。
這場山林火災發生在5月4日下午，至今進入第3天仍持續延燒。今天的滅火行動從清晨5時展開，由自衛隊直升機從上空灑水滅火。
南陽市政府表示，今天預定出動6架次直升機進行空中灑水，同時派遣消防人員等從地面進行灌救。這場火災至今已知造成70多歲男性腳部遭燒傷，並燒毀約95公頃林地及兩間山屋和廁所。
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