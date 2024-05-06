日本山形縣山林火災蔓延 燒毀95公頃林地1人受傷

「在蘇聯時代，我們小時候是種菸草的。我們起的很早，天亮之前摸黑工作，早上8、9點會快速吃個早餐，然後繼續工作。種菸草是很艱困的勞動工作……我們沒有週末。不過那時候的人跟現在不同，友善也富同情心，我們彼此互相照顧。現在，我們只有自己，我們獨立了。」

2024-05-06 09:02