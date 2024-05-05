泰國各地歷經極端高溫 近2.5個月38人中暑身亡…多為戶外工作及長者

泰國從2月下旬至今已有38人因為極端高溫而中暑身亡，多數死者是在戶外工作的勞工、年長者以及重度酗酒者。

每年4月中旬俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）前後正是泰國的熱季，以曼谷來說，在潑水節後每日最高溫幾乎都在攝氏40度左右，曼谷市政府曾發出極端高溫預警，酷熱指數（heat index，即體感溫度）超過攝氏50度。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部健康署副署長阿塔彭（Atthapol Kaewsamrit）今天表示，從2月22日開始，泰國各地都經歷了極端酷熱的天氣，到今天已經有38人因為中暑而死亡。

阿塔彭表示，死者多數在東北部，接著是中部和東部，大部分的死者都是在戶外工作的勞工、年長者以及重度酗酒者。他呼籲民眾避免直接曝曬在太陽下或是飲酒。

極端酷熱的天氣也讓泰國的用電大增，能源部發言人維拉帕（Veerapat Kiatfuengfoo）表示，4月29日晚上9時，泰國的用電量衝上3萬6699.9兆瓦，是泰國史上最高。

維拉帕指出，用電量歷史新高的原因包括民眾晚上使用冷氣降溫，以及電動車在晚上大量充電。