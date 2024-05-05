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挨批虐待動物！日本多度大社祭神「上馬神事」修正改善 民眾看法兩極

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本一間神社去年舉辦傳統祭神儀式導致馬匹死亡，在遭動保團體等批評虐待動物後，今年已改善，但民眾看法兩極。圖／截自讀賣新聞
日本一間神社去年舉辦傳統祭神儀式導致馬匹死亡，在遭動保團體等批評虐待動物後，今年已改善，但民眾看法兩極。圖／截自讀賣新聞

日本一間神社去年舉辦傳統祭神儀式導致馬匹死亡，在遭動保團體等批評虐待動物後，今年已改善，但民眾看法兩極，有人認為「可以安心觀看」，也有人認為「失去往日氣勢」。

日本讀賣新聞報導，在三重縣桑名市神社「多度大社」舉辦的傳統祭神儀式名為「上馬神事」，由「人馬一體」的騎師與馬匹跨越陡坡頂端的約兩公尺高土牆，然後以成功跨越次數來占卜農作物豐收或歉收。

不過，去年5月祭神儀式首日沒有任何一匹馬成功跨越土牆，甚至有一匹馬在試圖跨越時摔倒骨折遭安樂死引發外界批評，讓多度大社等單位去年6月決定要修正上馬神事的舉辦細節。

三重縣教育委員會去年8月也建議多度大社就祭神儀式進行改善；到了10月時，反對上馬神事的動保團體告發主辦方涉違動保法。

多度大社等單位今年2月宣布，將針對上馬神事的舉辦細節進行修正，並在4月進行改善方案的首度練習。

改善後的上馬神事昨天登場，可以看到馬匹奔馳的道路上被灑滿細砂，坡度也變緩，位於坡頂約兩公尺高土牆也被拆除。由年輕騎師們駕馭的6匹馬登上坡頂時，在場觀眾報以熱烈歡呼聲。

負責指導騎師的中村勇說，雖然有騎師因為興奮過度驅使馬匹讓速度過快，但整體來說都很順利。三重縣知事一見勝之說，5月4日活動首日是人馬均安的祭神儀式，「我知道已平安順利舉辦」。

來自名古屋市的43歲男性說，祭神儀式的變化是時代潮流，能讓觀眾安心觀看很好。

不過，在多度大社當地生活的居民，對這項變化都異口同聲說「失去往日氣勢」。從小觀看這項活動的75歲男性說，所有的馬都能登上坡頂，失去了原有競爭性。

這名男性還說，如果所有的馬都能登上坡頂，「這還能稱做是占卜吉凶的神事嗎」？

另一名67歲當地男性也說，到去年為止都是會讓人覺得興奮的祭神儀式，但今年祭典樂趣已減少，「傳統可能已經中斷」。

動保團體 日本

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