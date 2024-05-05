快訊

玩笑鬧太大！旱鴨子醫學生遭惡作劇推落水 溺水近20分鐘一度瀕腦死

遭雷擊停電休館一天 澎湖水族館苦笑「用電鰻發電可以嗎？」

印尼火山噴發逾6次…狗狗「滿身燒傷」被救回 志工：為什麼要讓牠們死去？

中央社／ 印尼塔古蘭當島5日綜合外電報導
一名印尼志工前進一個近日有火山大規模噴發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻被遺棄、瘦弱、全身燒傷滿是水泡的狗狗。圖為志工抱著受傷的狗狗，從魯仰火山腳下的廢棄地區將牠帶回。法新社
一名印尼志工前進一個近日有火山大規模噴發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻被遺棄、瘦弱、全身燒傷滿是水泡的狗狗。圖為志工抱著受傷的狗狗，從魯仰火山腳下的廢棄地區將牠帶回。法新社

一名印尼志工前進一個近日有火山大規模噴發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻被遺棄、瘦弱、全身燒傷滿是水泡的狗狗

4月16日以來，位於印尼最北部地區的魯仰火山（Mount Ruang）已噴發6次以上，迫使島民永久遷移，數以千計人撤離。

當地人逃離時，一隊志工大膽搭船前往仍處於最高警報級別的魯仰火山執行任務，援救火山腳下被遺棄的寵物

31歲的志工勞倫．譚（Laurent Tan）昨天告訴法新社：「我們知道牠們（動物）還在那裡，既然知道他們還活著，為什麼要讓牠們死去？」

勞倫是北蘇拉威西（North Sulawesi）首府萬鴉老市（Manado）兩家動物收容所的老闆，也是火山噴發後，多次乘坐6小時渡輪前往魯仰附近塔古蘭當島（Tagulandang）的8名志工之一。

他們從島上被火山灰覆蓋的房屋中，帶回一隻小狗、一隻白貓和一隻熱帶鳥。

動物收容所 印尼 寵物 狗狗

延伸閱讀

湯優盃／遭印尼直落3 中華隊無緣決賽仍寫新猷

《鬼舞村：詛咒起源》美艷蛇妖起舞 登印尼票房冠軍

車展玩方向盤闖禍！印尼男童誤踩油門猛撞牆 網傻眼：怎麼啟動？

被抓包「婚外性行為」！印尼2對夫妻遭鞭刑20下 皮開肉綻畫面嚇壞眾人

相關新聞

人氣打卡點沒了！日本便利商店架黑布擋富士山挨批 總公司致歉祭對策

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所針對遊客脫序行為正設置用來阻擋...

印尼火山噴發逾6次…狗狗「滿身燒傷」被救回 志工：為什麼要讓牠們死去？

一名印尼志工前進一個近日有火山大規模噴發的偏遠島嶼進行危險的救援任務，成功救回一隻被遺棄、瘦弱、全身燒傷滿是水泡的狗狗

墨西哥懸崖頂發現3具屍體 外型特徵疑為澳美失蹤衝浪客

調查人員今天表示，在墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）懸崖頂發現的3具屍體，很可能是前來衝浪失蹤的一對...

持刀傷人後衝向警察 澳洲16歲少年遭員警擊斃

澳洲有關當局今天表示，警方在西澳州（Western Australia）首府伯斯（Perth）擊斃一名持刀傷人的「激進化...

凱特罹癌靜養 密友：與威廉經歷地獄折磨

英國凱特王妃3月拋出震撼彈宣布罹癌消息，震驚外界，但未說明罹患何種癌症等細節。對此，擔任凱特與威廉王子的密友、3名子女的...

2720年只剩1個兒童…696年後 日本恐成少子化滅國首例

日本讀賣新聞報導，東北大學高齡經濟社會研究中心所長吉田浩上月22日更新2024年版「兒童人口時鐘」，推估如果照目前出生率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。