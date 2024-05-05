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持刀傷人後衝向警察 澳洲16歲少年遭員警擊斃

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導
澳洲有關當局今天表示，警方在西澳州首府伯斯（Perth）擊斃一名持刀傷人的「激進化」16歲少年。圖為西澳州州長庫克在澳州伯斯舉行的新聞發布會上發表講話。美聯社
澳洲有關當局今天表示，警方在西澳州首府伯斯（Perth）擊斃一名持刀傷人的「激進化」16歲少年。圖為西澳州州長庫克在澳州伯斯舉行的新聞發布會上發表講話。美聯社

澳洲有關當局今天表示，警方在西澳州（Western Australia）首府伯斯（Perth）擊斃一名持刀傷人的「激進化」16歲少年。

法新社報導，西澳州州長庫克（Roger Cook）在記者會上表示，這名少年在持刀傷了人之後「衝向」警察，遭一名員警擊斃。

「有跡象顯示他在網上變得激進化，但我向社區民眾保證，現階段看來，他似乎是單獨行動。」

西澳州警察首長布蘭契（Col Blanch）告訴記者，警方昨晚接到一名男性的電話，自稱將犯下「暴力行為」，但並未透露姓名或地點。

他說，數分鐘後，警方接到另一通報警電話，說伯斯南郊威利頓（Willetton）一處停車場有一名男性持刀狂奔。

布蘭契說，警方隨身攝影機的影像顯示，這名少年未依警方要求地放下手中刀子。

他說，警察試圖用泰瑟電擊槍（Taser）將他制伏，但「兩發都沒有達到預期效果」。

「這名男子繼續衝向第3名員警，第3名員警開了一槍，造成致命槍傷。」

他說，這名少年送醫後宣告不治。

澳洲 警察

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