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又見脫序行徑！東京燒肉店顧客「脫褲對酒杯解放」 荒唐影片瘋傳

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本先前發生多起迴轉壽司等餐廳遭顧客惡搞事件，如今傳出燒肉店也遭殃。 圖／擷自X @ShinjukuSokai
日本先前發生多起迴轉壽司等餐廳遭顧客惡搞事件，如今傳出燒肉店也遭殃。 圖／擷自X @ShinjukuSokai

日本先前發生多起迴轉壽司等餐廳遭顧客惡搞事件，如今傳出燒肉店也遭殃。日媒Sponichi Annex報導，近期社交媒體瘋傳一群男顧客在燒肉連鎖店「七輪燒肉 安安」東京新宿職安通店用餐，竟當場脫下褲子對著啤酒杯尿尿，並做出不雅動作的影片。網友紛紛譴責男子們的行為，該店家3日也為此在官方網站發布聲明致歉。

社交媒體X流傳的影片顯示，男顧客突然脫下褲子，直接對著啤酒杯尿尿，有的人甚至做出不雅動作。網友紛紛痛批「太噁心」、「根本是恐攻行為」。

「七輪燒肉 安安」3日在官網發表聲明指出，這起事件是損害與顧客信賴關係的嚴重事件，對此深表歉意。他們也說，在發現影片後立刻將該店暫停營業、更換所有杯子、針對店面和設備進行全面清消，及對餐具進行消毒，目前也已經報警處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本連鎖燒肉店「七輪燒肉 安安」官方網站聲明。圖／擷取自「七輪燒肉 安安」官網
日本連鎖燒肉店「七輪燒肉 安安」官方網站聲明。圖／擷取自「七輪燒肉 安安」官網

影片 日本 燒肉

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