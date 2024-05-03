又見脫序行徑！東京燒肉店顧客「脫褲對酒杯解放」 荒唐影片瘋傳

日本先前發生多起迴轉壽司等餐廳遭顧客惡搞事件，如今傳出燒肉店也遭殃。日媒Sponichi Annex報導，近期社交媒體瘋傳一群男顧客在燒肉連鎖店「七輪燒肉 安安」東京新宿職安通店用餐，竟當場脫下褲子對著啤酒杯尿尿，並做出不雅動作的影片。網友紛紛譴責男子們的行為，該店家3日也為此在官方網站發布聲明致歉。

社交媒體X流傳的影片顯示，男顧客突然脫下褲子，直接對著啤酒杯尿尿，有的人甚至做出不雅動作。網友紛紛痛批「太噁心」、「根本是恐攻行為」。

居酒屋でジョッキに小便してバカ騒ぎ。

今、歌舞伎町で一番カスなホストはこいつら。

「おしっこ回し飲み行くしかないっしょ〜」じゃねえんだよバカがよ。

バイトテロならぬホストテロってか？

AIRのホストでおしっこ回し飲みしてるやつ他にもいるんじゃねえだろうな。 pic.twitter.com/oVi5z6HPED — Z李 🇺🇦 NO WAR 🕊 (@ShinjukuSokai) 2024年5月2日

「七輪燒肉 安安」3日在官網發表聲明指出，這起事件是損害與顧客信賴關係的嚴重事件，對此深表歉意。他們也說，在發現影片後立刻將該店暫停營業、更換所有杯子、針對店面和設備進行全面清消，及對餐具進行消毒，目前也已經報警處理。

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