日本新創製藥公司研發「長牙藥」 9月開始臨床試驗

日本京都大學資助的製藥新創公司Toregem Biopharma於2日宣布，將在9月開始「長牙藥」的臨床試驗。這被認爲是全世界第一個可以幫助牙齒生長的藥物，能夠治療「先天性無齒症」患者，目標在2030年投入實際運用。

「日本經濟新聞」報導，這款藥物未來希望幫助其他因為蛀牙等原因而失去牙齒的病患。從9月開始的第一階段臨床實驗，將在京都大學醫學部附屬醫院，於醫師確認安全性的情況下進行。

口腔中有一種特定蛋白質會抑制牙齒生長，而「長牙藥」是一種抗體藥物，目標就是去阻礙這種特定蛋白質的作用。在動物實驗中，這款藥物有效刺激下顎骨中的「牙芽」，使牙齒生長。在第一階段臨床實驗中，將以30名即使服藥也難以長牙的健康成年男性為對象，目的在於檢測藥物的安全性。

如果第一階段臨床實驗進展順利，計劃於2025年開始第二階段臨床實驗，以確認療效。屆時將有大阪市綜合醫院、醫學研究所北野醫院等機構加入合作，以2歲至7歲的先天性無齒症患者為對象，檢測牙齒生長效果。先天性無齒症的患者通常會在成年後接受植牙，或是配戴假牙，沒有根本性的治療方法。

製藥新創公司Toregem Biopharma由京都大學研究牙齒再生的高橋克於2020年創立。「長牙藥」先前在老鼠等小動物身上實驗，證明可以促使牙齒生長，並利用動物進行安全測試，臨床實驗計畫獲得日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）認可。

高橋克2日在記者會上表示，希望長牙藥「可以成為植牙和假牙以外的第3種選擇」，目標是希望以150萬日圓左右價格，生產提供給先天性無齒症患者的抗體藥物，並納入健保範圍。

普通成年人的恆齒有28顆牙齒（不含智齒），但如果比正常人少6顆以上牙齒，就有罹患遺傳性先天性無齒症的可能性，推估患病機率為0.1%。罹患這種疾病可能會有進食困難，以及下顎骨萎縮等負面影響，目前大多數患者在成年後植牙或裝假牙治療。