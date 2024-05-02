沒有心情放假...日本黃金週「10連休民眾」不到2成 最大原因曝光

日本今年黃金週分成4月27日起3連休，以及5月3日起4連休，因此只要4月30日至5月2日請3天假，就可以安排長達10天的假期。但根據調查，受物價高漲影響，今年僅有不到2成民眾選擇放長假。

產經新聞報導，行銷公司mitoriz在3月對3015名平均年齡50.2歲的男女進行調查，在黃金週取得10連休的人僅有17.9%；休假7天的有17.1%；休4天的有8.8%；甚至有2.3%的受訪者回答只放一天假。

另一方面，對於放長假感到「高興」、「有些高興」的比例為60.8%，比去年減少7.1個百分點。

報導指出，日本去年黃金週就已經對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）行動限制解封。時間過去一年，和去年一樣報復性旅遊、想要好好利用假期的意願或許已經不如去年強烈。

有40%受訪者對於放長假感覺「不開心」、「沒那麼開心」。最大原因是「感覺不管去哪裡都會很擁擠」（39.6%），其次是「支出會增加」（22.5%），以及「擔心物價上漲，做什麼都沒辦法享受」（15.8%），反映出對於物價高漲的憂心。

至於放長假打算做什麼，有47.0%的人打算「什麼都不做，好好放鬆一下」；其次是「打掃家裡」（29.1%）、「享受美食」（24.5%）。計劃在日本國內旅遊的人比去年大幅減少，可能是受到外國旅客（訪日旅客）增加，以及旅宿費用攀升影響。