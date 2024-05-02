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百萬粉絲胖網紅嫁帥哥 網友竟酸：她絕對很有錢

聯合新聞網／ 綜合報導
艾莉西亞和丈夫的身形非常不同，常引來酸民留言批評。圖擷自太陽報
艾莉西亞和丈夫的身形非常不同，常引來酸民留言批評。圖擷自太陽報

美國一名網紅雖然是個大尺碼的胖女孩，卻因正面的態度吸引破百萬的粉絲。不僅如此，她的丈夫還是擁有六塊肌的健身帥哥，幸福的生活令人稱羨，但酸民卻不買單。有不少酸民常在她和丈夫的照片或影片下留言，認為女子那麼胖根本配不上健壯帥氣的丈夫，甚至有人暗指丈夫之所以會跟她在一起，只是因為她很有錢。

據《太陽報》（The Sun）報導，艾莉西亞（Alicia McCarvell）在Instagram上擁有118萬粉絲，還有個帥氣身材又好的丈夫史考特（Scott）。艾莉西亞雖然是個胖胖的女孩卻不以自己的身形為恥，反而常拍影片推行身體自愛（body positivity），鼓勵粉絲欣賞、接納自己的身體。

她也常在Instagram上分享自己跟史考特互動的照片和影片，不過帥氣的丈夫配上胖胖的她常引來酸民批評。近期艾莉西亞在社群媒體上分享酸民留言並回應，只見不少網友留言說：「這老兄是不是看社群第一個標記到的名字是誰就決定娶誰啊？」（暗指兩人結婚是很隨便的決定，並不是出於愛情），也有網友說「為了豪宅，只好入贅了」、「妳跟老公的身材也差太多了吧」。

艾莉西亞說她認為自己跟丈夫的身形不同，並不會影響他們之間的關係。她也藉此鼓勵有相同困擾的粉絲，表示不管其他人是否覺得你配不上另一半，都不代表你們的愛不存在，「有問題的不是你們的關係，而是這個社會」。

結婚 網紅

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