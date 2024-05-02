專偷金屬假牙！日本男10年間得手逾600萬元 醫院因「這原因」未察覺

日本1名男子藉出入大型醫院的權限盜取銀牙，上月被福岡縣警方依竊盜罪嫌逮捕。他供稱，約10年間在同間醫院盜賣用過為主的銀牙逾100次，得手約3000萬日圓（約新台幣639萬元）。

讀賣新聞報導，福岡縣警方初步研判，含金與貴金屬成分的銀牙近年價格高漲，能大量獲取銀牙的大學附屬醫院疑似成為宵小下手的目標。

搜查相關人士透露，「犯嫌知道使用完畢的銀牙價值，加上又擁有出入（九州大學附屬）醫院的權限，因此得以下手」。

4月2日被逮捕的38歲男子是牙醫師，曾任職於福岡縣東區的九州大學附屬醫院（簡稱九大醫院），2022年度起取得在這間醫院研習的資格，因而擁有能自由出入的識別證。他10年前仍在九大醫院任職，並大約從當時開始反覆竊取用過的銀牙。

搜查相關人士透露，「這些被偷的銀牙原本就是要作廢的，因此院方之前似乎也未留意」。

而這名牙醫師4月2日被警方逮捕的罪嫌是去年8月13日晚間在九州大學附屬醫院疑似竊取1顆使用前的治療用銀牙，並被隔天需要使用這顆銀牙的醫師發現，因此東窗事發。這顆銀牙約2.5公克、市價約7600日圓（約新台幣1600元）。

日本多名牙醫師表示，患者可決定如何處理用過的銀牙，不過許多案例是患者委託治療的醫院等醫療機構處置後，由牙醫師賣給回收業者。

福岡市中央區一間牙科診所每3至4個月會把50至60公克患者不要的銀牙等，賣給回收業者，儘管一次大約可以賣到十幾萬日圓，但不會特別嚴加保管。

搜查相關人士表示，在事件中被盜取的銀牙為「金銀鈀合金」。根據這間牙科診所的院長說法，為了提高銀牙的強度與耐用性，銀牙成份通常含有高價位的金，與製造智慧型手機所需的貴金屬鈀金。

根據厚生勞動省，醫療用銀牙「金銀鈀合金」的公告價格2010年4月時1公克619日圓（約新台幣131元），至2022年7月上漲到3715日圓（約新台幣790元），今年4月價格維持在2909日圓（約新台幣620元）。

而價格攀升的原因可能是日圓貶值，以及鈀的產地俄羅斯入侵烏克蘭造成供應不足等因素所致。

兵庫縣芦屋市一間公司經營收購全國醫院、個人等用過的銀牙等事業，1天收購件數可達百件，高溫熔解假牙提煉「金銀鈀合金」中的成份後拿去回收。這間公司的社長表示，「許多人認為銀牙不如金牙值錢，但其實銀牙中含有珍貴的資源」。

而銀牙被偷的九大醫院回應讀賣新聞採訪時表示，「原則上會歸還（銀牙）給患者，若患者不要話則留在院方」，目前還在調查假牙的處置方式，仍不清楚銀牙被偷的原因，不過已經採取防範竊盜事件再度發生的措施。