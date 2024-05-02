日黃金周亂象！遊客亂丟垃圾、堵馬路 湯布院居民怨：3分鐘車程變30分

日本近來進入黃金周連假，各地都湧現了大批觀光客。在部分地區，卻也因為不守法的觀光客太多，導致許多觀光亂象叢生。例如因溫泉聞名的九州大分縣由布院（湯布院），就遇上了大批觀光客到來，導致交通堵塞、垃圾滿地。

根據日本媒體「OBS News」報導，當最多達十天的黃金周連假期到來，使得本來就有許多外國觀光客的由布院，又加上日本國內的觀光客，變得更加人滿為患，對當地居民產生不良影響。

許多觀光客為了一時方便，不願意遵守交通規則。像有有一組男女4人的旅客，其中一位女性還抱著嬰兒，結果沒有乖乖走斑馬線，而是直接橫越道路。除了他們以外，也有其他旅客有類似行徑。還有人為了拍照，大喇喇地走在馬路中央造成堵塞。當地居民抱怨，平常3分鐘的車程，現在得開到30分鐘。

而像是自動販賣機周圍，雖然有設置回收桶，但因為已經爆滿的關係，使得許多垃圾散落在地上，其他許多地方也有亂丟垃圾的狀況。在地居民只能盼望，觀光客既然喜歡由布院，就應該珍惜這個地方，保持自己帶的垃圾應該自己處理的基本禮節。