日幣慘跌經濟瞬間變好？安倍昔日言論被挖出 日網批「毛骨悚然」
近來日幣持續貶值，四月底匯率一度飆破1美元：160日幣大關，造成日本進口成本大幅增加，重創經濟發展。已故前日本首相安倍晉三昔日曾說日幣貶值是好事，有助於重振經濟的言論被挖出，結果遭到強烈抨擊。
根據日本媒體「中日體育」報導，在2024年4月自民黨的「財政政策檢討本部」中提到，安倍前首相曾經表示：「就業人口增加是日幣貶值帶來的效果。如果日幣跌到1美元換300日圓，那麼豐田汽車就能以三分之一的價格出售，日本製品的價格也變成三分之一，日本旅行的費用也剩下三分之一。如此一來，經濟就會瞬間恢復了，覺得這個想法如何呢？」
媒體人輕部謙介認為，所謂的「安倍經濟學」，本來就希望日圓能夠貶值。經濟評論家加谷珪一也指出，現在日幣貶值，確實也是安倍經濟學帶來的後續效應。然而日幣貶值，卻造成留學費用高漲、外國勞工減少、購買力下降等等問題。
而這段言論在社群網站上傳開後，引來許多網友痛批「安倍經濟學徹底失敗了」、「這樣的賣國賊竟然曾經是我們的總理大臣，一想到這就毛骨悚然」、「在1美元兌換360日圓的年代，這個國家還肯努力、有活力、有技術，現在什麼都沒有了，自民黨毀了一切」、「這個人好像沒有想過日本進口東西也會變成三倍」、「感覺日本人要變得像奴隸一樣了」。
コイツこんなこと言ってたのかwww— 国賊討伐！ 統一教会と竹中平蔵の犬、自民党を日本から叩き出せ！！ (@CRNK_HZ) April 26, 2024
こんな売国奴が総理大臣だったかと思うとゾッとするなwww😂
安倍晋三氏「1ドル300円になれば日本製品の価格が1/3になる。あっという間に経済は回復する」 https://t.co/sluQgHbgZY pic.twitter.com/PF1IEO0vT1
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