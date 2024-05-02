違法轉賣免稅品太多！日電器行記錄遊客護照 「重複買就拒賣」
部分代購商家利用制度漏洞，在日本大量購買商品、再帶回國內轉賣賺取差價的案例頻傳。疫情後日本觀光復甦，加上日幣又嚴重貶值，也讓轉賣行徑越來越張狂。近來日本各大電器行決定遏制這樣的行為，將嚴格控管免稅產品的販售。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，日本知名電器連鎖店「Bic Camera」在4月底，宣布集團分店在外國遊客想購買免稅品時，會記錄對方的護照號碼。如果發現對方在一定時間內，重複購買同樣的產品，系統就會產生警告，店家可以拒絕販售。
除了Bic Camera以外，同集團的「Kojima」、「Sofmap」兩家子公司也隨之跟進這項措施。近來日本免稅品轉賣的狀況越來越嚴重，「共同通信」報導，二手轉賣業者「大黑屋」被查出沒有妥善檢查護照等個人資料，就販售有問題的免稅消費品，結果少報了約1億9千萬的消費稅（約相當於新台幣3963萬元）因而遭罰。
日本為了便利性，提供外國遊客在商家消費達標，就能辦理退稅的機制。但近來也因為違法轉賣免稅商品的亂象，打算改成購物時必須先支付全額消費稅，出境時才能在機場辦理退稅的做法。
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