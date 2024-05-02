告全球最佳航空獲賠！警察總長坐商務艙無法後躺 怨淪經濟艙

外媒報導，印度泰倫加納省（Telangana）一名警察總長古普塔（Ravi Gupta），去(2023)年5月與妻子搭乘新加坡航空，從印度的海得拉巴市（Hyderabad），中轉新加坡飛往澳洲。兩人購買的機位是商務艙位子，但因椅子的電動後仰功能故障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客，讓他們決定控告新航，法院最終判決新航必須付21.9萬盧比（約8.5萬元台幣）作為賠償。

新加坡航空於去年第5度贏得「世界最佳航空公司」大獎，且一舉奪得亞洲最佳航空公司、全球最佳頭等艙、全球最佳頭等艙座椅、全球最佳頭等艙舒適設施等9獎，可說是雄霸頭等艙獎項。

但是印度一對警察總長夫婦向印度消費者糾紛補償委員會投訴，搭乘新航商務艙時，因座椅故障，無法「電動後仰」，讓他們在長達4小時的航程內無法真正躺下休息，形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客，讓他們飽受「精神及身體痛苦」。

在票價上，古普塔夫婦表示，他們每張機票花了66,750盧比（約台幣2.6萬元），比經濟艙18,000盧比（約7,020元台幣元）多付了48,750盧比（約台幣1.9萬元），但除了腿還能在寛敞處向前伸展之外，椅背卻形同經濟艙那樣只能讓人坐直，無法後躺。

印度當局最終裁決新航必須賠償警察總長夫婦21.9萬盧比（約8.5萬元台幣），新航原先提議補償古普塔夫婦1人1萬KrisFlyer哩程數遭拒後認賠，強調該對警總夫婦當時乘坐的座椅雖然無法「電動後仰」，仍可用手動調整。新航並解釋，由於當時機上是滿座狀態，無法讓古普塔夫婦更換座位，若乘客有需要，服務人員也會提供手動後仰座椅的服務。