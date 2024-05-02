日本空屋數高達900萬戶 空屋率13%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本廢棄屋不斷增加。（歐新社）
日本廢棄屋不斷增加。（歐新社）

隨著人口持續萎縮，日本空屋數已達到900萬戶，若每戶都住三人，足以容納整個澳洲的人口。

根據日本總務省4月30日公布的調查，截至2023年10月，全日本總計有900萬戶空屋，較前次發布調查的2018年相比，增加了50萬戶，空屋率13.8%。

不過，實際的空屋率可能更高，野村綜合研究所估計，日本的空屋數將近1,100萬戶，且十年內空屋率可能會攀抵30%以上。

在官方統計的數據中，超過440萬戶是出租用的，卻遭長期閒置，因為多數都遠離人口密集的市中心；僅33萬戶是正在求售的房屋

扣除出租、度假及有其他特定用途的房舍，長期無人居住且被置之不理的廢棄空屋則有385萬戶，比上一次調查增加36萬戶，在過去20年間更大增80%。這類空屋已經占全日本房屋數的5.9%。廢棄的空屋容易受損，高機率會有害蟲侵入、倒塌以及其他問題。

造成這種現象的根本問題在於鄉村人口外移，加上許多人繼承了這些房地產，卻無法或不願意居住、整修、甚至是拆除；在日本，相比有建物的土地，沒建物的土地會徵收更高的稅，這也加重了拆除房屋的經濟負擔，導致有些人拋棄繼承這些房地產。

全日本47個縣當中，和歌山、德島兩縣的空屋率均為21.2%，並列全國最高。

而且空屋可能造成整個社區的麻煩，例如影響重大裝修的決定。而空屋的屋主通常也不會支付維修和其他費用。

目前全日本屋齡40年以上的公寓有125萬戶，未來20年還將增加2.5倍。這些老公寓的裝修問題日益緊迫。一些地方政府已經採取行動，例如，名古屋市2022年開始要求公寓管委會要向監管機關定期報告社區建物現況。橫濱市自2018年起，派遣建築師和其他專家去查看管理欠佳的公寓社區，協助他們設立管委會，並更新該有的建物維護合約。

日本2015年已立法准許地方政府對有可能倒塌毀壞的空屋發出警告，如果未改善可動用公權力拆除。國土交通省的資料指出，目前約4萬戶以這個法律架構列管處置。

公寓 房屋 日本

延伸閱讀

日圓狂貶不敢跑太遠 首爾及台北成日本人出遊地前2名

日本伊良可樂推出「花蓮馬告可樂」 收入捐給台灣賑災

不想再改夫姓？ NHK民調：62%日本人贊成選擇性夫婦不同姓

日美澳防長擬簽署文件 推動研發防衛裝備品

相關新聞

首爾與台北取代檀香山 日圓貶值改變日本人出國偏好

共同社1日引述一家大型旅行社說法報導，日本遊客感受到日圓貶值至34年低點及海外通膨升高的壓力，黃金周假期因此選擇「費用低...

日本空屋數高達900萬戶 空屋率13%

隨著人口持續萎縮，日本空屋數已達到900萬戶，若每戶都住三人，足以容納整個澳洲的人口。

外國人最好騙？越南天價鳳梨敲竹槓案逆轉 警：攤商遭冤枉

越南河內市日前傳出有攤商敲外國旅客竹槓，3顆鳳梨喊價50萬越南盾（新台幣約650元）。警方今天為攤商翻案，表示攤商1顆鳳...

眾院通過修改基本法 阿根廷總統：國家翻身首步

阿根廷眾議院4月30日通過總統米雷伊綜合法案中基本法修改法案，包括國家重組、批准公立企業私有化、放鬆對石油和天然氣市場管...

學祖先下水？塞納河擺脫臭名 巴黎人水中悠游美夢有望成真

巴黎早於1世紀前即禁止在塞納河游泳，不過拜2024奧運之賜，不僅鐵人三項和馬拉松游泳選手可於比賽期間下水，市民和觀光客明...

大阪關西世博欲招2萬名志工 報名者逾5.5萬爆量2.7倍

2025年世界博覽會（大阪關西世博）的營運單位「日本國際博覽會協會」與大阪府、大阪市今天表示，原本目標招募約2萬名志工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。