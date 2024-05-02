日本空屋數高達900萬戶 空屋率13%

隨著人口持續萎縮，日本空屋數已達到900萬戶，若每戶都住三人，足以容納整個澳洲的人口。

根據日本總務省4月30日公布的調查，截至2023年10月，全日本總計有900萬戶空屋，較前次發布調查的2018年相比，增加了50萬戶，空屋率13.8%。

不過，實際的空屋率可能更高，野村綜合研究所估計，日本的空屋數將近1,100萬戶，且十年內空屋率可能會攀抵30%以上。

在官方統計的數據中，超過440萬戶是出租用的，卻遭長期閒置，因為多數都遠離人口密集的市中心；僅33萬戶是正在求售的房屋。

扣除出租、度假及有其他特定用途的房舍，長期無人居住且被置之不理的廢棄空屋則有385萬戶，比上一次調查增加36萬戶，在過去20年間更大增80%。這類空屋已經占全日本房屋數的5.9%。廢棄的空屋容易受損，高機率會有害蟲侵入、倒塌以及其他問題。

造成這種現象的根本問題在於鄉村人口外移，加上許多人繼承了這些房地產，卻無法或不願意居住、整修、甚至是拆除；在日本，相比有建物的土地，沒建物的土地會徵收更高的稅，這也加重了拆除房屋的經濟負擔，導致有些人拋棄繼承這些房地產。

全日本47個縣當中，和歌山、德島兩縣的空屋率均為21.2%，並列全國最高。

而且空屋可能造成整個社區的麻煩，例如影響重大裝修的決定。而空屋的屋主通常也不會支付維修和其他費用。

目前全日本屋齡40年以上的公寓有125萬戶，未來20年還將增加2.5倍。這些老公寓的裝修問題日益緊迫。一些地方政府已經採取行動，例如，名古屋市2022年開始要求公寓管委會要向監管機關定期報告社區建物現況。橫濱市自2018年起，派遣建築師和其他專家去查看管理欠佳的公寓社區，協助他們設立管委會，並更新該有的建物維護合約。

日本2015年已立法准許地方政府對有可能倒塌毀壞的空屋發出警告，如果未改善可動用公權力拆除。國土交通省的資料指出，目前約4萬戶以這個法律架構列管處置。